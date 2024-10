El TEDH pregunta cómo afecta la amnistía a Junqueras y otros condenados por el 'procés'

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha preguntado cómo afecta la ley de amnistía al ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y los otros ocho condenados por el 'procés' que acudieron a Estrasburgo contra la sentencia del Tribunal Supremo (TS) por la que se les impuso penas de hasta 13 años de prisión e inhabilitación por delitos de sedición y malversación.

El TEDH ha dado este paso en el marco del procedimiento por las demandas que presentaron Junqueras, los ex consejeros Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Josep Rull; la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell; el ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sanchez y al presidente de Ómnium Cultural Jordi Cuixart.

Según informa elnacional.cat y confirman fuentes jurídicas a Europa Press, como parte del trámite de alegaciones, la Abogacía del Estado informó de que se había aprobado la ley de amnistía. Sin embargo, el abogado de Turull envió un escrito detallando que el Supremo había rechazado amnistiar por completo a su cliente.

En respuesta, el TEDH ha solicitado a todas las partes que informen sobre la aplicación de la ley y sus consecuencias para los nueve demandantes, dando de plazo hasta el 15 de noviembre.

En sus demandas contra la sentencia del 'procés', los condenados esgrimieron que se vulneraron, entre otros, los artículos 10 y 11 del Convenio Europeo --en referencia a los derechos de libertad de expresión y de reunión-- al haber sido condenados por sedición cuando "simplemente habían alentado a la gente a participar en manifestaciones en defensa del proceso de independencia y a participar en un referéndum sobre la independencia de Cataluña".

Los condenados también se ampararon en el artículo 5 del Convenio --relativo a la libertad y a la seguridad-- al considerar que el tiempo que pasaron en prisión fue "desproporcionado". Asimismo, hacían referencia, entre otros, al artículo 6, que contempla el derecho a un proceso equitativo.

Los líderes independentistas acudieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos después de agotar la vía en España cuando el Tribunal Constitucional les denegó el amparo.