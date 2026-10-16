Tellado asegura que la portavoz del PSOE dimite porque "la han pillado": "El PP tenía razón"

1126187.1.260.149.20261016193345 Archivo - El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ofrece una rueda de prensa en la sede del PP, a 4 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este viernes que la decisión de la socialista Montse Mínguez de renunciar a sus cargos en el PSOE y el Congreso, en plena polémica por las propiedades inmobiliarias de su pareja, demuestra que el Partido Popular "tenía razón". A su entender, no dimite por coherencia sino porque la han pillado".

Mínguez, portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, ha anunciado este viernes a través de un mensaje en 'X' que "da un paso atrás" en política y renuncia a todos sus cargos en el partido así como a repetir como diputada en el Congreso por Lleida. "Con la conciencia tranquila, la cabeza alta y la fidelidad intacta a mis principios", ha defendido.

En un vídeo difundido por el PP, Tellado ha afirmado que esta dimisión demuestra que el Partido Popular "tenía razón" y ha añadido que ha tenido que "apartarse" por algo que, a su juicio, "es marca de la casa en el sanchismo": "decía una cosa y hacía la contraria".

Así, el 'número dos' del PP ha señalado que Mínguez "tenía un discurso incendiario contra quien poseía alguna vivienda" y "resulta que su pareja acumulaba 30" pisos y "desahuciaba a todo aquel que no pagaba el alquiler".

"El PSOE convocó elecciones con la intención de sacar tajada política de la tragedia de una anciana y resulta que su hipocresía en materia de vivienda les ha terminado pasando factura", ha enfatizado, para añadir que su situación era "insostenible" tras "estallar el escándalo de su pareja".

"ELLA ERA LA BUITRE CONSORTE"

Según Tellado, Montse Mínguez "no dimite por coherencia, dimite porque la han pillado". "¿Pero dónde ficha Sánchez a sus personas de confianza? Eligió a Ábalos, a Cerdán, al fiscal general del Estado, a Paco Salazar y a Montse Mínguez", ha exclamado.

El dirigente del PP ha afirmado que "hoy cae la persona que daba lecciones en la tribuna del Congreso, gritaba 'caretas fuera' y acusaba de buitres" al PP y Vox. "Resulta que tenía al especulador en casa. Ella era la buitre consorte", ha enfatizado.

Tellado ha asegurado que "el efecto Montse Mínguez" marca el arranque de campaña para las elecciones generales. "El cinismo, la mentira y el fraude se llevan por delante a un pilar fundamental del sanchismo. Hoy dimite la portavoz que trasladaba el mensaje del PSOE y estoy seguro de que Sánchez lo hará dentro de 45 días", ha indicado, para concluir que el Gobierno está "derrotado" y que solo quedan 45 días para que España vuelva a tener un Gobierno y un presidente a su altura".