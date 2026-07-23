Tellado asegura que Sánchez "ha comprado a Yolanda Díaz" con la OIT a cambio del "silencio" de Sumar con la corrupción

Archivo - El secretario general del PP, Miguel Tellado - DAVID DE HARO - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este jueves que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha comprado" a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, con un propuesta sobre la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a cambio del "silencio" de Sumar con los presuntos casos de corrupción que afectan al Gobierno y al PSOE.

El Gobierno ha propuesto a Yolanda Díaz para optar a la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo, según ha publicado Moncloa en un comunicado este jueves. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se ha hecho eco de la noticia a través de su cuenta de la red social 'X', en la que ha expresado que es un "honor" anunciar esta candidatura.

Según Tellado, es el "precio que ha puesto Yolanda Díaz para encubrir la corrupción de Sánchez". "Así se entiende todo mejor", ha manifestado en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press.

"TENÍA UN PRECIO" Y ERA "UNA SALIDA JUGOSA"

En la misma línea se ha expresado después en una entrevista en 'Telencico', donde ha recordado que hace semanas ya preguntaron en el Congreso a Yolanda Díaz "qué más tenía que pasar para que abandonase este Gobierno de corrupción".

"Y la realidad es que ahora ya lo entendemos todo. Sánchez ha comprado a Yolanda Díaz ofreciéndole un puesto en la OIT a cambio de que su apoyo a este Gobierno se mantenga durante los próximos meses", ha declarado.

Según Tellado, Yolanda Díaz "tenía un precio" y "era buscarle una salida del Gobierno que fuese jugosa económicamente". "Y es lo que Sánchez le ha ofrecido en el día de hoy y lo que hoy y lo que explica el silencio de Sumar a todos los casos de corrupción que acorralan a Pedro Sánchez", ha dicho, para concluir: "La señora Yolanda Díaz tenía un precio, y el precio era OIT".

"SIN FISURAS" ENTRE PP Y VOX POR LA PRIORIDAD NACIONAL

Después de que PP y Vox hayan aprobado en Las Cortes Valencianas los presupuestos, que introducen en la ley la 'prioridad nacional', Tellado ha indicado que no encontrarán "fisuras en la defensa de la prioridad nacional entre el Partido Popular y Vox".

Tellado ha señalado que la prioridad nacional que han suscrito PP y Vox en los pactos de Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía "no es más que primar el arraigo de las personas a la hora de acceder a los servicios públicos".

"Eso es lo que hemos acordado, eso es lo que defendemos, eso es lo que nos parece razonable", ha subrayado, para añadir que es algo que ya venían haciendo "muchos gobiernos a lo largo de las últimas décadas en nuestro país", citando el caso de Patxi López cuando fue "lehendakari en el País Vasco".

¿ES EL MOMENTO DEL REGRESO DE PUIGDEMONT?

Al ser preguntado si cree que es el momento de que el expresidente Carles Puigdemont regrese a España, el secretario general de PP ha afirmado que "eso lo tiene que decidir la Justicia de acuerdo a la legalidad vigente". "Y por lo tanto no es una decisión política sobre la que el Partido Popular deba pronunciarse. Y por lo tanto creemos que no nos corresponde a nosotros", ha indicado.

Interrogado por la posibilidad de negociar Presupuestos con Puigdemont, Tellado ha indicado que el expresidente de la Generalitat "no está en el Congreso de los Diputados" y, por lo tanto, no es "interlocutor" de PP.