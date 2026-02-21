Tellado critica el nuevo "reality show de la izquierda" y propone que se unan con el nombre de "Flotar"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, interviene en el Congreso Local del PP de Oviedo. - PP DE ASTURIAS

MADRID 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha calificado como "un reality show de la izquierda" la coalición para las próximas elecciones generales de Sumar, Izquierda Unida, Comuns y Más Madrid.

Asimismo, el popular ha sugerido de forma irónica que en lugar de que la alianza de la izquierda se llame Sumar cambie a una opción "más pertinente" como "Flotar".

"Gane quien gane el Supervivientes de la extrema izquierda, su final será el mismo. Sánchez y sus socios se van a ir por el mismo sumidero", ha indicado Tellado durante su intervención en el Congreso Local del PP de Oviedo.

Igualmente ha explicado que España soporta "un Gobierno jugando los minutos de la basura, que no gestiona, y que de facto es tan solo un Ejecutivo en funciones".

Nuevamente, Miguel Tellado ha criticado el mandato de Sánchez por ser incapaz de sacar propuestas adelanta salvo "que no sean cesiones a los partidos más radicales del Parlamento y todos los miembros del Frankenstein pensando ya en el post sanchismo".