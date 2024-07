Tellado dice que Sánchez demuestra "cobardía" con su carta al juez para pedirle declarar por escrito

Cree que si estuviese "tan convencido de la inocencia" de su esposa y su entorno, "comparecería públicamente y daría cuenta de lo sucedido"



MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha asegurado este miércoles que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, demuestra "cobardía" con su carta al juez Juan Carlos Peinado solicitándole declarar por escrito.

En concreto, Sánchez ha enviado una carta al juez que investiga a su esposa, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en la que asegura que tiene voluntad de "colaborar" con la Justicia, pero defiende que su declaración como testigo el 30 de julio "se deberá prestar por escrito".

En la misiva que ha remitido Sánchez y a la que ha tenido acceso Europa Press, el jefe del Ejecutivo asegura que su comparecencia ante el juez Juan Carlos Peinado "resulta inescindible" de su condición de presidente del Gobierno y que por eso su comparecencia debe ser por escrito. "Es mi deber preservar el sentido propio de la institución", añade.

"LA COBARDÍA DE SÁNCHEZ NO TIENE LÍMITES"

Tellado ha indicado que "la cobardía de Sánchez no tiene límites". "Lo vimos ayer cuando no se presentó en el Congreso para no ver cómo el Gobierno perdía otras cuatro votaciones, y lo vuelve a demostrar hoy escribiendo una carta al juez solicitando declarar por escrito", ha apostillado.

El dirigente del PP ha asegurado que esa carta al juez no es la esperan, después de que el líder de su formación, Alberto Núñez Feijóo, haya pedido al jefe del Ejecutivo que redacte su carta "definitiva" a la ciudadanía con su dimisión.

En una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press, Tellado ha señalado que si Pedro Sánchez "estuviese tan convencido de la inocencia de su esposa y de todo su entorno", comparecería "públicamente" y "daría cuenta de todo lo sucedido".

Según Tellado, "si no hubiera nada detrás" de todos los casos que está investigando la Justicia, Sánchez debería "comparecer públicamente en las Cortes pero también en el juzgado" y dar cuenta de lo que está sucediendo en vez de protagonizar una "huida hacia adelante".

A su entender, no ofrece esas explicaciones "probablemente porque no las tiene" y "no es capaz de salir adelante". "Si Sánchez del 2024 escuchase al Sánchez del 2017, estaría presentando su dimisión y convocando elecciones, simplemente cumpliendo las mismas exigencias que él le ponía a Mariano Rajoy en aquellos años", ha resaltado, para asegurar que está "acorralado" por la corrupción, que "duerme en Moncloa".