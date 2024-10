Tellado insta a Sánchez a convocar elecciones: "está acorralado y se ha convertido en un problema para España"

ALMARAZ (CÁCERES), 25 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, ha reclamado a Pedro Sánchez que disuelva las Cortes y convoque elecciones anticipadas "si quiere un poquito" a España para permitir que los españoles "recobren el mando" de un país que "no tiene gobierno".

"En España tenemos un presidente del Gobierno, pero no hay gobierno, no hay nadie al frente del timón", ha señalado el dirigente 'popular' para referirse a Pedro Sánchez, que "solo quiere seguir en el poder para garantizarse la mejor defensa frente a los casos de corrupción que cercan a todo su gobierno".

"A Sánchez le persigue la corrupción. A él, a su gobierno, a su partido y a su entorno personal", ha abundado Tellado, quien subraya que "gracias a los informes de la UCO" se ha podido saber "quién era el número uno y el número uno era él".

"El número uno tenía un número dos al ministro de Transportes, al señor Ábalos, que simplemente cumplía las órdenes del uno y por eso le está investigando a él y a toda una trama corrupta la Audiencia Nacional", ha añadido.

Una "trama de corrupción" con "distintas ramificaciones", en alusión al "rescate de Globalia, las maletas de Delcy en el aeropuerto de Barajas, el máster de la catedrática que no tiene título universitario o el puesto a dedo conseguido por el hermano de Pedro Sánchez que no acude a trabajar y que tributa en Portugal", ha dicho.

Tellado, que ha hecho estas declaraciones en Almaraz (Cáceres), donde ha exigido la continuidad de la central nuclear, ha añadido a "todo esto" las "filtraciones y chivatazos" del Ministerio del Interior a "personas claves en esta trama de corrupción" para que pudiesen "buscarse coartadas", y también la imputación del Fiscal General del Estado por parte del Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos y por vulnerar la defensa de un particular.

Por todo ello, Pedro Sánchez es "un presidente acorralado de un gobierno inexistente que se dedica en el día a día a resistir, a permanecer en el poder para disponer de las herramientas del Estado para utilizarlas en beneficio propio y en defensa de sus propios intereses en el juzgado que corresponda".

Por esta razón le reclama, si "quiere un poquito a este país", que firme "ahora mismo" el decreto de disolución de las Cortes y convoque elecciones generales para que los españoles decidan su futuro, porque son ellos quienes "pagan las consecuencias de la ambición desmedida de un solo hombre que se ha convertido en un problema para España".

Un país, ha continuado, con un gobierno que "no gobierna, un gobierno que no legisla, un gobierno que no tiene presupuestos y, por lo tanto, no tiene hoja de ruta para el futuro".