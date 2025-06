Tellado justifica que el PP pueda "dudar" sobre el voto por correo tras "colocar" Sánchez a Leire Díez en Correos

"¿Cómo no vamos a dudar que quién amañó las primarias haya tenido la tentación de amañar también otras cosas?", se pregunta

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha justificado este martes que el PP pueda "dudar" sobre el voto por correo después de que el PSOE que dirige Pedro Sánchez haya "colocado" en Correos a la exmilitante socialista Leire Díez, que ha "acreditado" que su moral y su ética es "inexistente". Según ha recalcado, su partido "desconfía" de ese tipo de "fichajes".

"¿Cómo no vamos a dudar de quien amañó las primarias en el PSOE que haya tenido la tentación de amañar también otras cosas?", se ha preguntado Tellado, secundando así la tesis del expresidente del Gobierno José María Aznar, quien aseguró en el 'El Mundo' que "si uno es capaz de adulterar unas elecciones internas en su partido, por qué no va a alterar unas generales".

Al ser preguntado expresamente si cree que ha podido existir fraude electoral en el voto por correo, Tellado ha afirmado que el PP no ha "cuestionado en ningún momento a los funcionarios de Correos", a los que ha agradecido "su profesionalidad y su buen hacer".

"Pero la realidad es que sí desconfiamos del Gobierno, desconfiamos de personas puestas por Pedro Sánchez y su entorno en Correos, como Leire Díez, conocida fontanera de Santos Cerdán, que la han pillado ofreciendo beneficios ante la Fiscalía a personas perseguidas por la justicia a cambio de dañar la imagen de mandos de la Guardia Civil o de fiscales", ha manifestado.

Por eso, Tellado ha insistido en que el PP "desconfía de determinados fichajes" y ha subrayado que "es evidente que el Gobierno no colocó en Correos a Leire Díez por sus conocimientos en Filatelia". "No fue por eso y, por lo tanto, con nombramientos de este tipo, ¿cómo no vamos a dudar?", se ha preguntado.

El dirigente del PP ha indicado que el presidente del Gobierno "trató de restar la importancia al amaño de primarias". "Si él cree que le puede tomar el pelo a los afiliados del PSOE, allá él. Pero la escena de cómo se cambiaban urnas detrás de cortinas pasará a la historia del Partido Socialista Obrero Español y eso el responsable es el mismo que colocó a Leire Díez en Correos por sus extensos conocimientos en Filatelia", ha dicho con ironía.

"HAY MIL MOTIVOS PARA DESCONFIAR"

Interrogado de nuevo si el PP cree que el sistema de conteo de votos que tiene España es tan frágil como para que dependa de unas personas elegidas por el Ejecutivo en puestos de libre designación, Tellado ha afirmado que "hay mil motivos para desconfiar".

"A esta señora --Leire Díez-- la han pillado ofreciendo beneficios en la fiscalía a personas investigadas por la justicia a cambio de dañar la imagen de agentes de la Guardia Civil. Y esta señora hacía esto a la orden y al servicio y al dictado de un tal Santos Cerdán, número dos de Pedro Sánchez", ha abundado, para preguntar: "¿por qué cree que la han puesto al frente del voto por correo?"

Tellado ha reiterado que el PP confía en los funcionarios de Correos y en el sistema pero "desconfía profundamente" del Gobierno de Pedro Sánchez y de personas de su entorno que "han acreditado su moral y su ética inexistente, como el caso de la señora Leire Díez".