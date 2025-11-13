Tellado ve a Sánchez "más arrinconado que nunca": "En España no hay una mayoría de gobierno, hay una mayoría de bloqueo"

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, a su llegada a una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 13 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha acusado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de buscar "atrincherarse en el poder para defenderse de las causas judiciales que le acosan" y de querer gobernar "de espaldas" al Congreso. A su entender, está "más arrinconado que nunca".

"En España no hay una mayoría de gobierno, hay una mayoría de bloqueo. Y yo creo que la política no puede ser el bloqueo. La política tiene que ser gestionar, gobernar, legislar. Y esos son verbos que el gobierno de Pedro Sánchez no puede conjugar", ha declarado.

El 'número dos' del PP ha indicado que en España tienen "un Gobierno que no gobierna, quebrado y que quiere huir de la realidad" porque "no tiene mayoría", tal y como "le reiteró" Junts en el Pleno celebrado este miércoles en la Cámara Baja.

En una entrevista en 'RNE', que ha recogido Europa Press, Tellado ha resaltado que la "única estrategia" de Sánchez es "atrincherarse en el poder para defenderse de las causas judiciales que le acosan", mientras utiliza el Pleno del Congreso para atacar a los gobiernos del PP en lugar de para dar explicaciones sobre los presuntos casos de corrupción que le afectan. "Sánchez huye, pero la realidad es que está más arrinconado que nunca, y esta legislatura se ha acabado", ha apostillado.

"ESPAÑA NO PUEDE PERDER DOS AÑOS"

Al ser preguntado si cree que Sánchez no llega al 2027, el dirigente del PP ha señalado que a él lo que le "preocupa es que el presidente tenga como única estrategia resistir, cuando la realidad es que España no puede perder dos años" porque "el deterioro" de España es "grave".

Así, ha destacado que no hay Presupuestos Generales del Estado en este año 2025 y "no parece que haya mayoría parlamentaria para aprobar los del 2026". "Hoy vivimos de la prórroga de la prórroga de los Presupuestos de 2023 aprobados en la legislatura anterior. Eso no es razonable", ha manifestado.

El secretario general del PP ha reiterado que Pedro Sánchez "quiere gobernar de espaldas al Congreso de los Diputados" y "pretende resistir" pero esa "resistencia tiene un coste para un país" que "se va parando".

RECHAZA UNA MOCIÓN DE CENSURA

Después de que el líder de Vox, Santiago Abascal, haya desvelado que no habló la pasada semana con Alberto Núñez Feijóo de la posibilidad de registrar una moción de censura para desalojar a Pedro Sánchez de Moncloa, Tellado ha indicado que hay "motivos de sobra" para esa moción de censura pero no tienen los votos. "Y esa es la realidad", ha apostillado.

"Si Alberto Núñez Feijóo tuviese tan pocos escrúpulos como Pedro Sánchez, habría sido investido presidente del gobierno en el año 2023. Y por lo tanto, nosotros no vamos a hacer lo que hemos criticado que otros hayan hecho. Y no estamos en la misma tesis", ha dicho.

Tras asegurar que el Gobierno de Sánchez "está muerto" y "acabado", Tellado ha asegurado que cuando haya elecciones el PP las va a "ganar" y ha reiterado que "no hay una aritmética que permita una moción de censura". "Y no vamos a hacer una moción de censura abocada al fracaso", ha aseverado.