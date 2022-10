Teruel Existe condiciona su apoyo a los PGE a que se incrementen las ayudas para instalarse en zonas despobladas

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Teruel Existe ha condicionado este miércoles su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2023 al incremento de las ayudas al funcionamiento reservadas para empresas que se ubiquen en zonas despobladas, unas partidas que la formación exige aprovechar "al máximo".

La agrupación turolense, que la semana pasada envió a los ministerios de Hacienda, Reto Demográfico y Seguridad Social sus propuestas, pide concretamente aplicar las reducciones en las cotizaciones con puntos porcentuales en lugar de porcentajes, como se hace en el norte de Europa con zonas gravemente afectadas por la despoblación, "porque la diferencia es sustancial".

"Es decir, con el ejemplo de un trabajador por el que la empresa paga a la Seguridad Social un 23,8%, la reducción de diez puntos porcentuales implicaría pagar el 13,8%, lo que supone una ayuda mucho mayor que la que se deriva del 10%", explica Teruel Existe en un comunicado.

También han solicitado que se incluya en estas bonificaciones a los trabajadores autónomos, buscando la fórmula que lo permita porque son un gran porcentaje del empleo en el medio rural.

Las contrataciones que hacen los autónomos sí que estarían ya incluidas, porque están contratando en régimen general a sus trabajadores. También han demandado que no haya distinción entre contratos existentes y contratos nuevos "para no generar distorsiones en el mercado".

Respecto a la discriminación positiva en el medio rural con mayores porcentajes de ayudas, desde Teruel Existe han pedido que se amplíe la propuesta para municipios de menos de mil habitantes y se incluyan también los núcleos de población de entre 1.000 y 5.000, manteniendo que las ayudas sean mayores que en las localidades de mayor tamaño, no reduciendo la aportación", y recuerdan que "este incremento no supondrá un gran gasto porque es muy poca población".

DISPOSICIÓN DE LOS PGE VIGENTES

Además, han exigido cumplir la disposición adicional 123 de los presupuestos vigentes, que establece buscar "el máximo aprovechamiento" de las ayudas.

Consideran que las ayudas deben cumplir el objetivo para el que se crearon, "una acción lo suficientemente sólida como para generar efectos tales como consolidar el empleo existente, fomentar la implantación de nuevas empresas y la generación de empleo", han expuesto.

Así, creen que si bien es "muy importante" que se haya abierto esta vía y se implanten, deben buscarse los topes máximos permitidos por la Unión Europea, hasta el 20 por ciento de los costes laborales.

Teruel Existe ha hecho hincapié en que el borrador sobre el que trabaja el Gobierno "no cumple" con el compromiso adquirido con la formación y es "claramente insuficiente", por lo que si no hay modificaciones no apoyarán el proyecto de las cuentas públicas.

No obstante, valora "positivamente" que en el Consejo de Ministros de esta semana no se hayan aprobado las ayudas, porque consideran que se están estudiando y valorando las primeras cifras que se comunicaron.