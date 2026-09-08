Tesh Sidi (Sumar) replica a Rufián que su "orden y ley" en inmigración es un concepto de "derecha y extrema derecha"

1115091.1.260.149.20260908115636 La diputada de Sumar Tesh Sidi durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 8 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Más Madrid en el grupo Sumar en el Congreso Tesh Sidi ha replicado este martes al portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, que el concepto de "orden y ley" que propone en la gestión de la inmigración "no es nuevo" y pertenece a la "extrema derecha y la derecha", aunque cree que el debate sobre este asunto es bienvenido pero acompañado de propuestas.

En un mensaje este lunes en 'X', Rufián cargó contra la izquierda alternativa "da por perdida" a parte de la ciudadanía, reivindicando un espacio para una izquierda "de mayorías y centrada en los problemas y no en el léxico". Un mensaje que llevaba días después de su comparecencia en el Congreso, en el que reclamó una respuesta ante la inmigración basada en "orden, inclusión, derechos" y en recuperar las vías legales de entrada.

Preguntada por este asunto en una rueda de prensa en el Congreso, Sidi ha preguntado al parlamentario republicano "qué es orden y qué es ley y para quién" y ha señalado que estas premisas fueron las que sirvieron para perseguir a los líderes del 'procés' tras el referéndum ilegal de independencia y las que "imposibilitaron la normalidad en Cataluña".

"Orden hay en España, ley hay en España", ha recalcado la diputada, que ha asegurado además que España es "uno de los países más punitivos de Europa" y ha situado el debate en cuáles son las propuestas ante cuestiones como el modelo de acogida, los visados o la gestión de la inmigración.

LOS INMIGRANTES "NO SON SERES DE LUZ"

Sidi ha cuestionado si el debate debe centrarse en "un 1%" que se señala como problema o en el 99% y en problemas como la vivienda o el empleo. "La seguridad y el orden y la ley puede venir por garantizar un derecho a vivienda", ha apostillado.

También ha reconocido la existencia de un "sentimiento de miedo" y ha acusado al PSOE de haber hecho, con su gestión de la crisis de Ceuta, "la mejor propuesta que le ha dado a la extrema derecha", en referencia a Vox, al considerar que esa gestión ha generado un "imaginario colectivo" aprovechado posteriormente.

No obstante, la diputada de Sumar ha defendido que tener "empatía" con esos miedos no debe llevar a cuestionar la existencia de "orden y ley" y ha pedido centrarse en las soluciones. "Que los migrantes no sean seres de luz es algo que sabemos todos", ha dicho, para añadir que la "grandísima mayoría" de quienes llegan a España lo hacen para contribuir y tener una vida digna.

LA INMIGRACIÓN "NO ES UN ERROR DE LA IZQUIERDA"

"La ley se aplica por igual a todo sujeto de derecho que pisa estas fronteras. Por lo tanto, el debate bienvenido, pero con propuestas", ha remachado.

Sidi ya había respondido este miércoles a Rufián en la red social 'X', donde le advirtió de que es "peligroso comprenderse como un sujeto ajeno a la izquierda como colectivo y a sus errores", además de recalcar que "la inmigración no es un error de la izquierda".