Testigos protegidos se niegan a declarar en el juicio al dueño de diversos prostíbulos de s'Arenal

Dos testigos protegidos se han negado a declarar este lunes en el juicio contra el dueño de varios prostíbulos del Arenal acusado de violar a tres mujeres, una de ellas menor de edad, entre los años 2009 y 2014. "Tengo miedo, no puedo decir nada, lo siento", ha afirmado uno de los testimonios.

"Tengo miedo, para mí es muy fuerte todo esto y no puedo decir nada", ha afirmado de los testigos protegidos después de un receso de quince minutos y tras el examen de un médico forense, que ha determinado que los testimonios se encontraban en condiciones de declarar. El tribunal ha informado de la imposición de multas a los dos testigos protegidos al no mostrar "causa objetiva" que justifique su no declaración.

Por su parte, el acusado, para quien la Fiscalía pide una pena total de 28 años y seis meses de prisión por tres delitos de acoso sexual, tres de abusos sexuales y uno relativo a la prostitución, se ha acogido a su derecho a no declarar.