The Miss 'Getting to zero' presentará las soluciones sostenibles en edificación

Grupos como GoSafe with ESI, BMI o Deceuninck buscan expandir el mercado de productos sostenibles

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La nueva edición de The Miss 'Getting to zero' by ePower&building presentará las soluciones sostenibles en edificación, que se desarrollará en formato híbrido del 16 al 18 de noviembre, en el marco de la feria internacional de energía y medio ambiente, Genera, y coincidiendo con climatización y refrigeración, C&R.

En un comunicado, Ifema Madrid ha explicado que buscan expandir el mercado de productos sostenibles para la construcción; proyectar el compromiso de empresas y marcas; desarrollar oportunidades de empleo en el contexto de la economía verde; la divulgación de la apuesta por la sostenibilidad y compromiso ambiental; y promover enfoques de proximidad para que las comunidades locales integren soluciones digitales y renovables.

La Asociación Sostenibilidad y Arquitectura (ASA) ha comisariado y seleccionado la propuesta de empresas y materiales expositores en The Miss, en base a unos criterios de baremación de sostenibilidad y salud ambiental de los mismos.

Entre los productos y propuestas más novedosas que se podrán ver en la Feria, destacan el Programa de Formación y Capacitación ShoWorking, de Avante Fundación, diseñado con el objetivo de mejorar las competencias de los profesionales en el campo del ahorro, la eficiencia de los sistemas energéticos y la integración de las energías renovables.

Está dirigido a profesionales del sector de la edificación y abarca todos los conocimientos necesarios para afrontar con éxito el reto de la descarbonización de nuestro parque edificatorio, consiguiendo que la mayoría de nuestros edificios sean de consumo casi nulo.

Por su parte, BMI promueve la sostenibilidad en todas sus acciones, que deben liderar el camino en el sector de la construcción en la aplicación de los fondos Next Generation. Trabajan para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y están comprometidos con la construcción sostenible, la eficiencia energética, el desarrollo tecnológico y las políticas de igualdad de género.

El grupo colabora y promueve el diálogo con todos los agentes del sector, entre ellos arquitectos, instaladores, y las principales asociaciones, para afrontar juntos los retos de la construcción sostenible y el uso eficiente de los recursos como la eficiencia energética, la contaminación de las ciudades o la fabricación eficiente.

Por otro lado, la solución GoSafe with ESI ha sido desarrollada dentro del proyecto ESI Europe, un proyecto que busca facilitar el flujo de financiación para las soluciones tecnológicas relevantes y abordar así el gran potencial del mercado de la eficiencia energética, que está todavía sin explotar.

La marca integra un conjunto de herramientas financieras y no financieras que minimizan los riesgos de las inversiones en eficiencia energética y crean seguridad, confianza y credibilidad entre entidades ejecutoras de proyectos, proveedores y entidades financieras.

Asimismo, CYPSA presenta su panel de suelo radiante Cyposatherm, un panel lámina termo-reflectante en rollo, caracterizado por su aislamiento térmico de suelos y soporte de sistemas de tuberías en suelos calefactados con sistema radiante.

La asociación Consorcio Passivhaus defiende los objetivos de la construcción de edificios de consumo casi nulo, edificios pasivos de balance neto o positivo, con la ciudad y sus habitantes. Presentarán, de forma virtual, un prototipo de edificio de consumo casi nulo bajo los principios Passivhaus.

Además, Deceuninck dispone de una línea de reciclado automático que procesa material post-industrial y post-consumo, con una eficiencia y calidad superior. Las materias primas recuperadas permiten fabricar nuevos perfiles con las mismas prestaciones que con materia virgen. De esta forma, potencia la economía circular.

Los ladrillos cara vista de Hispalyt proceden de productos naturales, produciéndose una extracción responsable de arcilla y un proceso de fabricación "eficiente" que logra una reducción progresiva del consumo de energía. Además, tiene un bajo consumo de agua y escaso desperdicio de material cerámico.

Por su parte, Nnergix considera que la energía solar y su autoconsumo "son elementos clave" para la transición a un nuevo paradigma energético más verde, local y descentralizado. Por esta razón, ayudan a managers, ingenierías, y eléctricas con la automatización de las operaciones y mantenimiento de portfolios de autoconsumo solar a través de su software Sentinel Solar.

Actualmente, se apuesta por los nuevos sistemas de protección solar que doten la estancia de luz natural y control visual aumentando el bienestar, salud y confort de esta. Por ello, la veneciana exterior Persyvex, de Persycom Madrid es "perfecta" en todas sus variantes para el control solar y ahorro energético.

Soprema Iberia presenta el Flagon EP/PR Energy Plus, una membrana sintética realizada en poli olefina modificada TPO, obtenida por coextrusión, reforzada con malla de polyester. Este compuesto contiene pigmentos especiales, que confieren a la membrana una coloración blanca y un alto índice de reflexión solar.

Asimismo, SimpleCloud, de Sumus Render, permite acceder desde cualquier lugar a las herramientas favoritas para trabajar conectándonos desde cualquier tipo de terminal (PC, Mac, tableta) y permite elegir que potencia de máquina y variarla en función de las necesidades de tareas.

Esto permite planificar el coste de inversión adaptándolo a los futuros proyecto sin tener que pensar en adquirir un PC o portátil nuevo que se tendría que ir actualizando constantemente para proyectos futuros.

Finalmente, FacadeReLog, de Tecnalia Research Innovation, es un proyecto de educación aplicada que busca entrenar a profesionales de la industria europea de fachadas en temas relacionados con la recuperación y reutilización de materiales.

El objetivo principal del proyecto es abordar y lograr la circularidad en la industria de las fachadas. Esto implica la capacitación de profesionales, tanto en el procesamiento de equipos y materiales de construcción existentes, como en el rediseño de componentes, modelos comerciales y cadenas de suministro futuros.