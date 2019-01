Vicepresidente de la CE pide rebatir a quienes apelan a valores familiares para negar derechos a las mujeres

Actualizado 16/01/2019 12:40:45 CET

BRUSELAS, 16 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente primero de la Comisión Europea y candidato del Partido Socialista Europeo en los comicios de mayo, Frans Timmermans, ha hecho este miércoles un llamamiento ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Parlamento Europeo para enfrentarse a "aquellos que falsamente recurren a valores familiares" para "negar a las mujeres todos sus derechos en la sociedad".

"¿Por qué no clamamos contra aquellos que falsamente recurren a valores familiares como excusa para negar a las mujeres todos sus derechos en la sociedad? No son valores familiares decir que las mujeres no deben tener todos sus derechos, no son valores familiares si los usas para justificar la violencia dentro del matrimonio, nunca puede haber una justificación para ello", ha expresado ante el pleno de la Eurocámara.

Aunque no ha mencionado explícitamente a Vox, el socialdemócrata holandés ha criticado abiertamente durante los últimos días el pacto entre alcanzado entre el Partido Popular y Vox para gobernar en Andalucía, lo que ha provocado incluso que el eurodiputado del PP Esteban González Pons pidiera su dimisión.

Timmermans ha cerrado su intervención afirmando que es "inaceptable" que la UE no tenga un plan "mejor" para eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres o para "romper el techo de cristal" para conseguir que haya más mujeres en puestos de dirección.

"Es inaceptable y cuento con el liderazgo del Gobierno de Sánchez para que esto pase. ¿Por qué no ponemos fin de una vez a la violencia contra las mujeres? Es nuestro deber", se ha preguntado también el vicepresidente del Ejecutivo comunitario y cabeza de lista de los socialistas europeos a las elecciones europeas de mayo.

LIDERAZGO EN INMIGRACIÓN

Timmermans ha subrayado que el presidente del Gobierno "tiene Europa en las venas" y ha destacado su "solidaridad" y liderazgo en materia de migración, con una mención especial a la gestión para desembarcar en España a los migrantes del Aquarius en el comienzo de su mandato.

"Países como España y Malta muestran realmente, incluso en momentos difíciles, solidaridad con la gente que lo necesita. España ha sido líder en muchos aspectos y tú, Pedro, has sido un líder dando generosamente la bienvenida a aquellas personas a bordo del Aquarius", ha remarcado.

"Eso fue para mi un momento determinante en Europa, cuando dijiste en nombre de la sociedad española: no dejaremos a esta gente flotar en el mar. Eso fue un verdadero liderazgo político", ha alabado.

En este contexto, Timmermans ha pedido a Sánchez que asuma un papel de liderazgo en Europa para que se entienda que la relación entre el bloque comunitario y África "no debe ser una cuestión sólo para los miembros mediterráneos de la UE sino para todos" los Estados miembros.