Torres se muestra de acuerdo con que Sánchez declare por escrito y dice que Feijóo podía haberlo hecho "en su momento"

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se ha mostrado de acuerdo con que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declare por escrito como testigo en el juicio contra su mujer, y ha destacado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo "podía haberse acogido a ese derecho" cuando fue citado a declarar ante un juez.

Preguntado en una rueda sobre que Sánchez declare por escrito como testigo en la investigación a su mujer, el ministro ha respondido que "todos tenemos derechos", mostrándose así de acuerdo con la decisión del jefe del Ejecutivo que se hacía pública esta mañana.

"Yo fui presidente de Canarias y a ese derecho me podía acoger, como lo pudo hacer el señor Pedro Sánchez o como en su momento lo han podido hacer otros presidentes autonómicos que han tenido que ir a declarar, como por ejemplo el señor Feijóo", ha explicado Torres, señalando directamente al líder 'popular'.

El hecho al que se refiere el ministro ocurrió en 2023, cuando Feijóo fue citado a declarar como testigo en el Juzgado de Instrucción número 5 de Salamanca por el retraso en la convocatoria del congreso provincial del PP de Salamanca y aclarar por qué en dos años el partido no lo había convocado. Feijóo finalmente no acudió alegando que cuando se produjeron los hechos él no estaba al frente de la formación.