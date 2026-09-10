Torres pide al TS decidir sobre la 'ley de nietos' para que no haya españoles "con menos derechos" en año electoral

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 8 de septiembre de 2026, en Madrid (España).- Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha advertido que sería "inconcebible" que hubiese "españoles con menos derechos que otros" en "2027, año de elecciones" --autonómicas, municipales y generales--, y ha urgido al Tribunal Supremo a decidir sobre la 'ley de nietos' "lo antes posible".

También ha advertido que el auto del Supremo conocido este jueves por el que paraliza el derecho a voto de los nacionalizados gracias a esta disposición, "afecta a un elevado número de españoles" y ha defendido que, en aras del "interés general", se reconozca la condición de españoles "conforme a los procedimientos legalmente previstos", según ha escrito a través de 'X' y ha recogido Europa Press.

Este apartado incluido en la Ley de Memoria Democrática aprobada por el Congreso de los Diputados en 2022, permite obtener la nacionalidad a los descendientes de los españoles que tuvieron que exhiliarse por motivos políticos, ideológicos o de orientación sexual, entre otros.

El ministro ha manifestado el apoyo del Ejecutivo al voto particular de una de las magistradas porque consideran que las medidas cautelares adoptadas por el Alto tribunal "comportan una limitación temporal de un derecho fundamental".

En este sentido, ha advertido que "nadie puede presuponer la intención de voto de los españoles" ni "negar un derecho tan fundamental en democracia como es el voto". Torres ha advertido que el gobierno actuará "como corresponde" y "acorde a los mecanismos establecidos en la ley para defender un derecho que tienen todos los españoles".

Por su parte, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha cargado contra el PP y Vox por su rechazo a la ley de nietos y les ha acusado de recortar derechos "sagrados" como el del voto, en este caso para los "descendientes de aquellos exiliados españoles que hoy sean nacionales".

En un vídeo difundido este jueves a través de sus redes sociales, Bolaños ha lamentado la suspensión cautelar del voto para las personas ya inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que consiguieron la nacionalidad a través de la denominada 'ley de nietos', tras los recursos presentados por Iustitia Europa y Vox.

El ministro ha sostenido que la derecha y la ultraderecha lo que hacen es "poner en duda la democracia" y recurrir leyes sociales "porque son ampliaciones de derechos".

"Cada vez que la derecha y la ultraderecha consiguen algo, nos enseñan la patita. Ya sabemos lo que desean, recortar derechos", ha afirmado Bolaños en un vídeo difundido a través de sus redes sociales. "En este caso, el más sagrado en democracia, recortar el derecho de algunos españoles a poder votar, a poder elegir", ha añadido.

Por último, el ministro ha asegurado que el Gobierno va a "defender la igualdad de todos los españoles": "Si eres español tienes derecho a votar, como es lógico, como dice la Constitución".