Torres dice que el contrato de mascarillas no se hizo a través de él y solo intervino cuando "había dificultades"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha defendido este miércoles desde el Congreso que las contrataciones de mascarillas con la empresa vinculada al 'caso Koldo' no se hicieron a través de él, a la vez que ha insistido en que él solo intervino cuando "había dificultades", como ocurría en otras operaciones cuando era presidente de Canarias.

Y es que PP y Vox han querido fijar la atención de la sesión de control de este miércoles en el Congreso en el ministro Torres tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relativo a sus vínculos con el exasesor ministerial Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, supuesto conseguidor de la trama para la venta de material sanitario durante la pandemia.

Por ello, el ministro Torres ha tenido que responder hasta tres preguntas de los diputados del PP, Cuca Gamarra y Eduardo Carazo, y otra de la portavoz de Vox, Pepa Rodríguez de Millán, en las que le han exigido explicaciones por este informe de la Guardia Civil.

En este contexto, Torres ha advertido de que PP y Vox le querían "entrampar" por sus diferentes comparecencias en las comisiones de investigación del Senado y el Congreso sobre su relación con el presunto conseguidor de la 'trama Koldo', Víctor de Aldama.

Al hilo, ha señalado que en la investigación parlamentaria aseguró que no iba a decir que no conocía a alguien cuando luego podía aparecer una foto en una "reunión cualquiera".

Y sobre las contrataciones de mascarillas con Soluciones de Gestión, empresa vinculada al 'caso Koldo', Torres ha reafirmado que no llegaron a través de él y que intervino "con estas y otras empresas" cuando había dificultades y había problemas.

No obstante, ha insistido en que el proceso de contratación con Soluciones de Gestión "lo avalaron los servicios técnicos y jurídicos del Servicio Económico de la Salud, de la Intervención General del Gobierno de Canarias, de la Audiencia de Cuentas y del Tribunal de Cuentas": "Y añado ahora que también la UCO y los jueces que están analizando el material comprado".

ACUSA A PP Y VOX DE TERGIVERSAR SUS PALABRAS

"Ustedes solamente pueden demostrar que yo he mentido si tergiversan mis palabras", ha repetido en varias ocasiones Torres a las bancadas del PP y Vox, a las que también ha acusado de "calumniar" tanto a él como a su familia.

Por ello, cree que les ha "salido el tiro por la culata" con el informe de la UCO: "Intentan sacar algo de rédito político y toda España ha sabido con respecto a esta situación que, frente a lo que ustedes decían, ni mordidas, ni comisiones, ni legalidades, ni pisos, ni refinerías ilegales, solamente mentiras, infundios, calumnias y difamación".

De hecho, ha insistido en que el informe de la UCO pone de relieve que sus actuaciones han sido "correctas" y "dentro de la ley": "Se afirma con claridad que no hay pisos por parte del gobierno que yo presidí y sin embargo ustedes han estado hasta hoy mismo difamando y calumniando".

Sí que ha querido pedir disculpas por algunos mensajes que aparecen en el informe de la UCO respecto al presidente de la Generalitat y exministro de Sanidad, Salvador Illa, aunque lo ha enmarcado en el "ámbito privado".

EL PP CREE QUE "SALDRÁN MÁS COSAS"

Sin embargo, en el PP creen que Torres no tiene "ningún motivo" para celebrar este informe, porque, a su criterio, "no cierra ninguna investigación judicial" en torno al ministro, sino que "la abre".

Por ello, la dirigente 'popular' Cuca Gamarra augura que tras la declaración en la Audiencia Nacional de Koldo García y Víctor de Aldama "saldrán más cosas sobre la trama corrupta" y cree que eso "afectará" al ministro Torres.

"Porque esto no es el final de nada, en definitiva, esto es el inicio de muchas cosas", ha añadido Gamarra, que ha asegurado que este informe le deja como "un vulgar cobrador del frac de una trama corrupta", como un "déspota con una funcionaria" y como "un mentiroso compulsivo".