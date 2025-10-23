Torres sugiere que Ayuso "defiende" el franquismo por negarse a colocar una placa en la Real Casa de Correos

Archivo - El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, comparece ante los medios para informar sobre el orden del día de la XXVIII Conferencia de Presidentes, que se reunirá en Barcelona el próximo viernes 6 de junio. - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha insinuado este jueves que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "está defendiendo la etapa totalitaria" del franquismo al negarse a colocar una placa de memoria en la Real Casa de Correos, actual sede del Gobierno madrileño y que albergó la extinta Dirección General de Seguridad franquista.

Así se ha pronunciado el ministro Torres en una entrevista en 'La Sexta', recogida por Europa Press, sobre las críticas recientes de la presidenta madrileña por la decisión del Gobierno central de declarar como Lugar de Memoria la Real Casa de Correos, acusando al Ejecutivo de Sánchez de "guerracivilismo", entre otras cosas.

Ante esta situación, Torres ha puesto en valor el procedimiento para declarar Lugar de Memoria este sitio en la céntrica Puerta del Sol de Madrid, insistiendo en que tiene amparo en la Ley de Memoria Democrática y pregúntandose "qué hay para que un representante democrático vaya en contra de un lugar que representó lo peor de la dictadura, de la represión, del totalitarismo y de la ausencia de libertades".

"Es el mundo al revés", ha proclamado Torres, que cree que el Gobierno de Ayuso debería ser "el primero" que quisiera poner ahí esa placa y colocarse delante de la extinta Dirección General de Seguridad durante el franquismo para decir que se "avergüenzan de lo que ocurrió durante esos años".

Por ello, ha acusado a Ayuso de quedar en "absoluto ridículo" por empeñarse en "ir contra el Gobierno" y no acompañarle en la decisión de declarar Lugar de Memoria este sitio.

DESDEÑA LOS ARGUMENTOS DE AYUSO

Del mismo modo, el ministro Torres ha criticado los argumentos utilizados por la presidenta madrileña para criticar esta decisión del Gobierno central. En concreto, Ayuso ha ironizado con que en Moncloa podrían poner una placa que pusiera que ahí se "escondía" el hermano del presidente del Gobierno.

En este contexto, Ángel Víctor Torres ha emplazado a Ayuso a "cuidarse un poco más" cuando habla del presidente del Gobierno, apostillando que "tendría que tener en cuenta con quién vive" ella misma.