Torres ve "locura paranoica" de Feijóo en sus acusaciones sobre "ingeniería electoral"

1100594.1.260.149.20260630133837 El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la presentación de nuevos vestigios contrarios a la Memoria Democrática, en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, a 30 de junio de 2026, en Madrid. - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha tildado de "locura paranoica" y "política trumpista" las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las que ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de practicar "ingeniería electoral" para lograr "nuevos votantes" porque "no le salen las cuentas".

"Feijóo, en esa locura paranoica de no ser presidente está señalando a los funcionarios públicos, esto es gravísimo, es política trumpista", ha denunciado este martes el ministro durante una rueda de prensa en Madrid.

Así se ha expresado después de que este lunes Feijóo acusase a Sánchez de practicar "ingeniería electoral" para conseguir "nuevos votantes" a través de la llamada 'Ley de Nietos' --que se recoge en la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática-- y dar derecho a voto a 2,5 millones de personas porque "no le salen las cuentas".

Ante ello, Torres ha calificado dicha acusación como "una afirmación muy mal intencionada" y una "mentira". "Dice que se está inflando el censo, está engañando a la gente, eso es mentira", ha advertido el ministro, suscribiendo así las palabras de la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, argumentando que se trata de una medida de "justicia" que concede la nacionalidad a los descendientes de exiliados que "tuvieron que huir de España".

"Esto tendría que haberse hecho hace años, es de justicia", ha reivindicado Torres, apuntando que no se puede asumir "lo que van a votar" aquellos que adquieran la nacionalidad española. "Cada uno votará en su momento lo que tenga que votar", ha remarcado, acusando a Feijóo de "tomar a los españoles por tontos".

VE AL PP "ENTREGADO A LA TESIS DE LA ULTRADERECHA"

Con todo, el ministro ha reiterado la "tremenda mala intención" que, a su juicio, tienen las palabras del líder de la oposición, argumentando que responden a "afirmaciones entregadas a la tesis de la ultraderecha" basada en "intentar ver si una mentira mil veces repetida se convierte en verdad".

"Esta ley se ha modificado cinco veces", ha recordado, lamentando que el PP actual es un partido "hipócrita", "cínico" e "incoherente" puesto que, en su opinión, si estuviese en el Gobierno actuaría de la misma forma.

"CONFIANZA" EN LA PRESIDENTA DE LA SEPI TRAS SU IMPUTACIÓN

Preguntado también por la reciente imputación de la presidenta de la Sociedad Española de Participantes Industriales (SEPI), Belén Gualda, en la pieza del 'caso Leire Díez' sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos para el cobro de comisiones irregulares, Torres ha reiterado la "confianza" del Ejecutivo en la investigada, explicando que se trata de un "proceso embrionario" en fase inicial.

"Estamos en procesos iniciales, dejemos que caminen las investigaciones", ha trasladado el ministro, advirtiendo que su papel no es el de "dictar sentencias" y reprochando que, en sus palabras, la oposición se dedique a escribir mensajes en 'X' cuando se inicia una investigación sobre una persona que forma parte del Gobierno. "Sería bueno para todos que dejemos a la justicia caminar, el poder judicial tiene que hacer su trabajo", ha concluido.