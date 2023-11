Transportes sostiene que no se ha invitado a Ayuso porque solo se invita a las CCAA que inauguran un tramo

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha defendido que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no ha sido invitada a la inauguración del AVE entre Madrid y Asturias porque solo se cursa invitación a los líderes de las comunidades que inauguran un tramo, como es en esta ocasión, que se estrena la distancia entre León y Asturias.

Según fuentes del Ministerio que dirige Óscar Puente, en esta puesta en servicio se ha aplicado el criterio habitual de invitar a los presidente de las comunidades autónomas del tramo que se pone en marcha. En este caso, se inaugura un tramo de 50 kilómetros entre León y Asturias, por ello solo se ha invitado a Alfonso Fernández Mañueco y Adrián Barbón.

Así, ante las quejas de Ayuso por no asistir, el Ministerio recuerda que no ha estado presente en ninguno de los viajes de inauguración de los nuevos tramos de alta velocidad de la última legislatura al no corresponder ninguno de ellos a Madrid.

En este contexto, recuerdan la ausencia de Ayuso en la inauguración de los siguientes tramos: entre Antequera y Granada en 2019; entre Zamora y Ourense en 2021; entre Monfragüe (Cáceres) y Badajoz en 2022; entre Palencia y Burgos en 2022 y entre Beniel (Murcia) y Murcia en 2022.