Trias: "Lo lógico es que el mes de septiembre-octubre me vaya" del Ayuntamiento de Barcelona

BARCELONA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder de Trias per Barcelona en el Ayuntamiento de la capital catalana, Xavier Trias, ha afirmado que no se quedará en la oposición durante todo el mandato: "Lo lógico es que el mes de septiembre-octubre me vaya".

"Lo que es seguro es que no me comeré los turrones en el Ayuntamiento de Barcelona. Esto ya se lo he dicho a los míos, que ni que me lo pidan por favor, no lo haré", afirmó este lunes en una entrevista de Betevé recogida por Europa Press.

Además, ha asegurado que su formación hará una oposición más dura que la que ha hecho ERC en el último mandato: "Que Collboni acabe con comuns es un enredo tan grande a la población que lo tenemos que hacer evidente. Tenemos que hacer evidente las contradicciones".