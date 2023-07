El tribunal deja en libertad a la exintegrante de ETA 'Sahatsa' tras ser juzgada por el asesinato de Giménez Abad

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El tribunal de la Audiencia Nacional que se ha encargado de juzgar el asesinato del presidente del PP de Aragón Manuel Giménez Abad ha acordado dejar en libertad a la exintegrante de ETA Miren Itxaso Zaldúa alias 'Sahatsa', una de las dos acusadas, tan solo un día después de haber concluido la vista oral.

En un auto de este mismo martes, recogido por Europa Press, los magistrados adoptan esta decisión después de haber iniciado las deliberaciones relativas a este procedimiento por el que tanto Zaldúa como el exjefe de ETA Mikel Carrera Sarobe alias 'Ata' se enfrentan a una petición de 30 años de prisión.

Cabe recordar que el abogado de Zaldúa advirtió al tribunal durante la exposición de su informe final este lunes sobre las consecuencias de la prisión preventiva, donde se encuentra desde el 22 de junio de 2022.

El letrado de 'Sahatsa' sostuvo que su defendida "no estuvo en Zaragoza". "Y creo que lo hemos demostrado. Mire la dificultad que se nos propone", lamentó, recordando que se aportaron pruebas de que no estuvo en la ciudad en el momento de los hechos.

"Hemos traído fotos, testimonios, citas médicas... ¿que miembro ilegal de ETA se va a cenas, cumpleaños, fiestas, monte...?", se preguntó, asegurando "que nadie lo ha puesto en duda. "Lo que más me preocupa es que nadie lo ha comprobado. No es compatible la figura del coordinador con la vida que hacía", apostilló.

Por último, el letrado de Zaldúa sostuvo que "algunos peritos" sabían que su representada no participó en el atentado. "¿Qué se quiere, la verdad judicial o la verdad material? ¿Nos vamos a conformar con condenar a gente que no ha sido? Va a haber algo que no va a ocurrir nunca. Nunca va a venir nadie a reconocer hechos que no se han cometido", zanjó.

En la última sesión del juicio la Fiscalía aseguró que "todas las pruebas practicadas" durante la vista oral "acreditan sin duda alguna" que ambos "son autores del asesinato" de Giménez Abad perpetrado en Zaragoza en el año 2001.