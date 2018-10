Trinidad Jiménez dice que "lo importante es que Grecia no caiga" y Merkel será quien lo evite

Publicado 27/04/2015 11:41:12 CET

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Asuntos Exteriores del PSOE en el Congreso, Trinidad Jiménez, ha remarcado que "lo importante es que Grecia no caiga" y se ha mostrado convencida de que será la canciller alemana, Angela Merkel, la que finalmente le tenderá la mano para evitarlo porque "es la que mejor ha entendido estos últimos meses" la situación del país heleno.

"Es un país de la Unión Europea (UE) y ésta se ha construido sobre la base de la solidaridad y la cohesión interna", ha destacado en una entrevista en 'Los desayunos de TVE' recogida por Europa Press. En este sentido, la ex ministra de Sanidad ha hecho un llamamiento al resto de países miembros para darle una oportunidad al gobierno que preside Alexis Tsipras.

No obstante, Jiménez ha explicado que esta oportunidad no quiere decir que los griegos no tengan que cumplir los compromisos internacionales si no que, si Grecia presenta un plan de reforma para la devolución de la deuda más flexible, la UE lo estudie.

De hecho, ha detallado que "habría que hacer el esfuerzo" de "flexibilizar condiciones", "prolongar los plazos" y "renegociar la deuda para que no tenga una presión tan fuerte". Además, ha recordado que la situación griega era "terrible" y "dramática" con "millones de personas en situación de pobreza extrema".