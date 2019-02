Tudanca, a favor de convocar el Consejo Territorial del PSOE, cree que lo del relator es una anéctoda y mal explicado

Publicado 06/02/2019 15:32:38 CET

VALLADOLID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha señalado que la figura del 'relator' introducida por el Gobierno para su interlocución con la Generalitat se ha explicado "mal" aunque considera que se trata de una "anécdota", tras lo que ha insistido en su defensa por el diálogo con Cataluña, algo que, a su juicio, debe abstraerse del debate sobre el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad.

No obstante ha considerado oportuno que el PSOE convoque el Consejo Territorial como han solicitado algunos dirigentes socialistas. "Es muy oportuno para abordar este y otros temas, tenemos problemas territoriales abiertos y el PSOE debe ponerse de frente a los secesionistas y a la ultraderecha que quieren acabar con las autonomías en este país", ha manifestado.

Tudanca se ha referido a este asunto en los pasillos de las Cortes donde se celebra el Pleno y allí ha recordado que fue un gobierno del PP con Mariano Rajoy a la cabeza el que provocó la celebración de un referéndum "ilegal" en Cataluña y la declaración de independencia con "soflamas".

Así, ha insistido en que sobre este asunto debe primar el diálogo desde el marco constitucional, un punto en el que ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que saque del mismo el proyecto de Presupuestos porque "hay motivos más que suficientes para apoyarles". "Si ERC, el PDCat, Ciudadanos y PP van votar en contra que lo hagan y que luego expliquen a los ciudadanos por qué".

"Son cuestiones separadas", ha defendido Luis Tudanca, quien ha considerado que la figura del 'relator' se ha explicado mal para considerar que se trata de una "anécdota" dentro del proceso. "No me parece que tenga importancia, no es lo mollar", ha defendido.

El secretario autonómico del PSOE ha lamentado que el PP haya culpado a los socialistas "durante décadas" de "romper" España. "España esta tan unida como siempre", ha defendido, tras lo que ha afeado que los 'populares' pidan "respeto" a la Constitución cuando el Tribunal Constitucional acaba de emitir una sentencia en su contra en las Cortes y que exijan "respeto" a la Ley cuando seis ex altos cargos de la Consejería de Economía han sido condenados por el caso de la Perla Negra.

"Da la sensación de que todo tiene que ver con la necesidad de la derecha de tapar su corrupción, un poco de relax", ha reclamado, tras lo que ha insistido en su opinión sin entrar a evaluar las declaraciones de la diputada Soraya Rodríguez, quien cree un "error" la figura del "relator".