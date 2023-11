Turull (Junts) espera la amnistía para marzo para aplicarse en dos meses y dice que no han pactado ningún indulto

Dice que Marlaska será el ministro que "lo pasará peor con lo que ha de venir"



BARCELONA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha augurado que la ley de amnistía pactada con el PSOE pueda estar aprobada en marzo y que pueda empezar a aplicarse en dos meses, mientras que ha asegurado que no ha pactado "ningún indulto" con el Gobierno de Pedro Sánchez.

"En marzo ya tendría que ver la luz. Después hay la previsión de que, en dos meses, todo el mundo se pueda beneficiar", ha adelantado Turull en una entrevista en 'Vilaweb', recogida por Europa Press, en la ha expresado su confianza en los artículos que integra el texto para impedir las argucias de la cúpula judicial.

Asimismo, ha asegurado que su partido no ha "pactado ningún indulto para nadie" que no entre en la ley de amnistía que forma parte de su acuerdo con el PSOE para investir al presidente del Gobierno. "De indultos no hemos hablado, porque son una medida de gracia, un perdón. Y no estamos para esto. Estamos para la resolución de un conflicto político", ha argumentado.

En este sentido, ha señalado que las comisiones de investigación a las que se remitirán los casos relacionados con el 'lawfare' permitirán "saber todas las atrocidades que se han hecho contra el movimiento independentista, y se prevén tanto acciones legales como, si hace falta, modificaciones legislativas".

"Por cualquier cosa acusan de terrorismo", ha afeado Turull, que si bien ha explicado que la amnistía excluye los casos de terrorismo con sentencia firme, no hay ninguno relacionado con el independentismo que esté cerca de tenerla, por lo que cree que todos los casos estarán incluidos.

REUNIÓN, TEDH Y MARLASKA

Al preguntársele por la primera reunión Junts-PSOE que forma parte del acuerdo para la investidura y que se ha de celebrar este noviembre, el líder posconvergente ha afirmado que todavía no se ha hecho y ha indicado que no dirán cuándo será ni dónde, porque si quieren "que funcione bien, debe ser lejos de los focos mediáticos".

También ha explicado que aunque entre en vigor la amnistía, no retirarán las causas que están en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), ya que "es un tema que no te afecta sólo a ti, sino que genera un precedente para cualquier ciudadano que quiera ejercer y disfrutar de derechos políticos".

Consultado por el nuevo Consejo de Ministros del Gobierno de Sánchez, ha señalado que ninguno de los nombres que lo componen son los que hubiesen escogido, si bien cree que "lo pasará peor Marlaska con lo que ha de venir" en la legislatura que Junts, en referencia al revalidado ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.