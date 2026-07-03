La UDEF interviene 700.000 euros y 100 kilos de plata a la red de blanqueo del narcotráfico con 14 detenidos

Archivo - Un agente y un coche de la Policía Nacional en Valladolid. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La operación con 14 detenidos de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF Central) ha permitido intervenir 700.000 euros en efectivo y 100 kilos de plata valorados en más 115.000 euros a la red de blanqueo de capitales proveniente del narcotráfico vinculada con Ignacio Torán, el presunto líder de la red para la que trabajaba el exjefe de la UDEF en Madrid que ocultó 20 millones de euros entre las paredes de su casa.

Los agentes han intervenido casi 700.000 euros, 3.600 dólares, 100 kilos de plata, criptoactivos por valor de 187.000 USDT, seis relojes de lujo valorados en más de 160.000 euros, tres vehículos y bloquear cuatro inmuebles valorados en casi 1.500.000 euros en los 18 registros realizados en Madrid (14), Guadalajara (1), Tarragona (1) Barcelona (1) y Málaga (1) se logró intervenir, según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa.

Se ha detenido a 14 personas en Madrid (10), Málaga (2), Barcelona (1) y Menorca (1) en una investigación iniciada en abril de 2023 por la Plaza Judicial 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga. Se les imputa los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, receptación, falsedad documental y cohecho.

Fuentes de la investigación han señalado que entre los 14 detenidos hay dos policías nacionales. En la operación intervinieron otras unidades como Asuntos Internos y la Udyco, debido a la extensa red de blanqueo de capitales que tenía como cliente a Ignacio Torán, ya investigado en la causa que afecta al exjefe de la UDEF con más de 20 millones de euros en su casa proveniente presuntamente del narcotráfico.

PRESTACIÓN DE CAJAS DE SEGURIDAD

Según la Policía Nacional, el líder del entramado desarticulado en esta última operación utilizaba una sociedad dedicada a la prestación de servicios de cajas de seguridad para guardar grandes cantidades de efectivo y realizar intercambios económicos, "haciéndolo de forma segura y sin tener que coincidir en tiempo y lugar, pudiendo recibir y ocultar los fondos vinculados a sus actividades criminales".

Este entramado empresarial había elegido como base logística la ciudad de Madrid y Barcelona como centro de intercambio de criptoactivos. Estaba dirigido y coordinado por el líder de la organización y su pareja a través de testaferros que les permitían bancarizar ingentes cantidades de efectivo en un período corto de tiempo.

Posteriormente, lo convertían en criptoactivos a través de un proveedor, consiguiendo transferir y transformar más de 53 millones de euros en un año.

Las primeras averiguaciones permitieron confirmar que en una sola dirección pública se llegaron a transferir casi 30 millones de dólares en criptoactivos tipo USDT en el periodo comprendido entre julio del 2023 a noviembre del 2024. Además, fruto de las investigaciones realizadas se pudo comprobar que habían financiado la compra de un barco que fue interceptado con 400 kilos de cocaína por las autoridades francesas.

HUIDOS DE ESPAÑA

Los investigadores constataron que el líder y su pareja habían huido de España en el año 2024 dejando paralizada la actividad empresarial de las cajas de seguridad y traspasando esta a otros inversores, si bien seguían controlando algunas de dichas cajas que estaban a su nombre y al de terceros.

Avanzadas las pesquisas se comprobó que el pasado mes de febrero estas dos personas volvieron a nuestro país reactivando su actividad a través de nuevos trabajadores.

Después de meses de investigación se constató que estos negocios jurídicos que simulaban para justificar los beneficios, les permitieron desde el año 2023 incorporar a su patrimonio cuatro inmuebles por un valor de casi 1.500.000 de euros, siendo el valor real de mercado bastante superior al valor de adquisición.

La fuente principal de financiación en la compra de estas propiedades habían sido los ingresos en efectivo o transferencias nacionales e internacionales recibidas desde mercantiles controladas por la organización, simulándose negocios jurídicos para justificar estas aportaciones de fondos.

Los 14 detenidos pasaron a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, receptación, falsedad documental y cohecho. Actualmente la investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones e incautaciones.

Además se han bloqueado cuatro inmuebles valorados en aproximadamente 1.500.000 euros e intervenido una granja de minado de criptoactivos y "monederos fríos muy sofisticados" y tarjetas NFC con doble sistema de seguridad para el almacenamiento de criptos.