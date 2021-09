Unidas Podemos reta a Vox a apoyar una declaración del Congreso contra la homofobia y los discursos de odio

El grupo confederal ya tiene un texto con aportaciones de PSOE, ERC y Bildu y quiere llevarlo al Pleno la próxima semana

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unidas Podemos quiere impulsar una declaración institucional en el Congreso para la Cámara manifieste de "forma categórica" su "completa repulsa" hacia las agresiones homófobas y los "discursos de odio" contra la comunidad LGTBi. Para salir adelante, el texto debe contar con el aval de todos los grupos parlamentarios, por tanto, ha de recabar el respaldo de Vox.

El texto, según ha indicado el grupo confederal, ha sido consensuado y cuenta con las aportaciones del PSOE, Bildu y ERC y también dispone ya del apoyo de otros grupos parlamentarios.

Fuentes de la formación han explicado que la intención es llevarla al Pleno de la Cámara Baja la semana que viene, donde, precisamente Vox va a someter a votación una moción en la que se condena "todo tipo de violencia, con independencia del sexo, la nacionalidad o la orientación sexual del agresor y de la víctima".

La unanimidad es requisito indispensable para que la declaración impulsada por Unidas Podemos salga adelante, es decir, no será leída en el hemiciclo si no cuenta con el respaldo de Vox. Precisamente, los de Santiago Abascal solicitan en su propia moción que el "cese de la instrumentalización del discurso de odio" que, a su juicio, se hace contra la formación, y buscan que el Congreso condene la "violencia política" que, asegura sufren sus militantes.

La iniciativa de Unidas Podemos es "tajante" en su posicionamiento ante "cualquier forma de discriminación, también por motivos de orientación sexual o identidad de género".

Asimismo, pretende que el Congreso que muestre "su total compromiso" con seguir avanzando "en derechos que garanticen la plena igualdad entre la ciudadanía, también por cuestiones de orientación sexual e identidad de género".

NO APOYARLA ES SÍNTOMA DE "CARENCIA DEMOCRÁTICA"

"No cabe que no se acabe aprobando y leyendo esta declaración institucional, o al menos no cabe en una democracia que se pueda llamar como tal, que pueda haber algún grupo parlamentario que no rechace de manera pública desde la institución del Congreso de las Diputadas y Diputados las agresiones lgtbifóbicas, cuando hemos visto que ha habido un número importantísimo con situaciones tan dramáticas como la que se vivió al inicio del verano, al inicio de julio por el asesinato de Samuel Luiz", ha declarado este viernes la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Sofía Castañón.

Para la portavoz, sería un síntoma de "carencia democrática" que todavía hubiera una fuerza política "que quiera bloquear" la iniciativa. "El rechazo de estas violencias, de esta discriminación por razón de identidad de género o de orientación sexual, tiene que ser unánime y tiene que ser una exigencia para el conjunto de quienes están en las instituciones si queremos hablar de democracia", ha aseverado.

REPROBACIÓN DEL ASESINATO DE SAMUEL

La propuesta de declaración institucional pauta el "rotundo rechazo" del Congreso y la reprobación del asesinato de Samuel Luiz, el joven que fue asesinado el pasado mes de julio en A Coruña cuando recibía "insultos homófobos", tal y como relataron testigos de la agresión.

"Desde entonces se han sucedido agresiones contra las personas LGTBI", ahonda el texto, que recoge también las cifras registradas en el primer semestre del año, con 610 delitos de odio.

También diserta que pese al reconocimiento y "avance legislativo" en políticas de protección para las personas LGTBI, las agresiones por razones de orientación sexual e identidad de género se siguen produciendo en el conjunto del estado. Según los datos oficiales, entre los años 2019 y 2020 se contaron 557 agresiones.

Por tanto, establece que el Congreso de los Diputados considera "absolutamente inaceptable en democracia cualquier expresión que promueva o aliente la violencia contra las personas LGTBI". Finalmente, concluye que proteger a este colectivo es trabajar por el reconocimiento de los Derechos Humanos.