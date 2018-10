Unidos Podemos cree que la abstención del PP demuestra que "vamos ganando el debate"

Publicado 28/08/2018 10:59:39 CET

Asegura que hay "prisa por quitarse al dictador Franco de un espacio público" porque "era infumable y una vergüenza" ante Europa

BILBAO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Unidos Podemos Txema Guijarro ha asegurado que la abstención anunciada por el PP sobre la exhumación de Franco refleja que "la historia va haciendo su trabajo" y que "vamos ganando el debate".

Ante este hecho, ha afirmado que hace 15 ó 20 años "habría sido completamente loco pensar que el PP se abstendría". "Eso, de alguna forma, refleja que culturalmente vamos ganando el debate. La historia va haciendo su trabajo y el fascismo en España quedará relegado al rincón más oscuro que tenemos, así se le juzgará", ha concluido.

A su juicio, hay "prisa por quitarse al dictador Franco de un espacio público" como el Valle de los Caídos porque "era infumable y una vergüenza" ante Europa mantenerle en el mausoleo. Además, ha considerado que, en unos años, "el fascismo en España quedará relegado al rincón más oscuro y así se le juzgará".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Guijarro cree que se llega 42 años tarde a la exhumación de los restos de Franco. "Sí creemos que había prisa por quitarse al dictador de un espacio público que era infumable. Daba vergüenza y todavía la da, que otros partidos europeos nos miren y vean a un dictador de esa triste historia ocupando un lugar en un monumento público. Está totalmente fuera de lugar", ha añadido.

En todo caso, ha rechazado entrar en si la exhumación se hace por real decreto o por otra fórmula: "Por Dios, hay que quitarse a este señor de encima, pasar página y empezar a pensar en el futuro. Hay que quitárselo de en medio".

Por ello, considera que no hay que entrar en detalles de por qué procedimiento se hace porque hay que "quitarse de encima" a Franco "y pensar en el futuro, eso es cierto". "Pasemos página de la forma más inmaculada que podamos, hagamos cuenta con nuestra historia y a mirar al futuro", ha añadido.

PP

Ante la advertencia de la Fundación de Francisco Franco al PP de que perderá votos por su abstención sobre la exhumación de los restos del dictador, Txema Guijarro cree que, "seguramente, no le falte razón". "Hay un sustrato en España, me temo, melancólico de estos tiempos, pero yo creo que es marginal a día de hoy", ha indicado, para considerar que , además, con el paso del tiempo se va diluyendo y, "en cinco o diez años ya no quedará nada".

"El PP está haciendo sus cálculos y yo creo que hace bien, y hace un buen cálculo, sabiendo que, más que menos, la derecha social española se empieza a reciclar de ese pasado tan nefasto que tiene y que les cuesta mucho todavía quitarse, y con mucha dificultad, muy poco a poco, pero se lo van quitando", ha manifestado.