La UPF manifiesta su "sorpresa y desacuerdo" con que un CGPJ caducado se pronuncie sobre la idoneidad del fiscal general

Critica al órgano de gobierno de los jueces que no reconozca los méritos de Álvaro García Ortiz



MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha manifestado este jueves su "absoluta sorpresa y desacuerdo" con el hecho de que un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con un mandato caducado desde hace casi cinco años --y con mayorías "claramente alteradas" por las dimisiones-- se pronuncie acerca de la idoneidad para el cargo de un candidato a fiscal general del Estado.

En un comunicado difundido en la red social 'X', la asociación ha criticado al órgano de gobierno de los jueces por "ignorar" y desconocer los méritos de Álvaro García Ortiz como jefe del Ministerio Público.

La UPF se ha pronunciado así después de que esta tarde el CGPJ informara en su Pleno ordinario en contra de que García Ortiz continúe como fiscal general del Estado al considerar que no es idóneo para el cargo, emitiendo así una opinión que no es vinculante, por lo que el Gobierno podrá seguir adelante con su renovación, pero que sí es inédita en democracia, ya que hasta ahora el Consejo no había informado en contra del candidato de Moncloa.

Desde la Unión, asociación de la que formaba parte García Ortiz, han hecho hincapié en que las mayorías del CGPJ están "claramente alteradas por las dimisiones de aquellos vocales que con honestidad y coherencia renunciaron en su día al cargo para no prolongar" la "ilícita situación" que atraviesa de interinidad, dado que debió haberse renovado en diciembre de 2018.

Según ha informado el órgano de gobierno de los jueces, de los 16 vocales que forman actualmente el CGPJ --10 conservadores, incluido el presidente interino, Vicente Guilarte, y 6 progresistas-- solo 15 han participado en el debate sobre García Ortiz.

El vocal Enrique Lucas, alineado habitualmente con el bloque progresista, se ha ausentado porque su hermano, Pablo Lucas, es uno de los cinco magistrados que firman la reciente sentencia del Tribunal Supremo (TS) que achacó a García Ortiz una "desviación de poder" por ascender a su predecesora, Dolores Delgado, a la máxima categoría de la carrera fiscal por haber estado al frente del Ministerio Público.

MAYORÍAS "ALTERADAS"

El Consejo ha declarado no idóneo a García Ortiz por 8 votos contra 7. Han informado en contra los vocales conservadores María Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Carmen Llombart, José María Macías, Juan Manuel Fernández, Gerardo Martínez Tristán, José Antonio Ballestero y Wenceslao Olea. Por contra, le han apoyado los conservadores Guilarte y Juan Martínez Moya, y los progresistas Roser Bach, Mar Cabrejas, Pilar Sepúlveda, Clara Martínez de Careaga y Álvaro Cuesta.

Hasta ahora, el CGPJ había avalado a los candidatos elegidos por el Gobierno, primero por unanimidad y ya en los últimos tiempos con oposición interna. Así, en julio de 2022, el Consejo respaldó el desembarco de García Ortiz en la Fiscalía General del Estado (FGE) por 12 votos --tanto progresistas como conservadores-- contra 7, de vocales conservadores.

Este jueves, esos 7 vocales han vuelto a votar en contra de García Ortiz y se les ha sumado Olea, mientras que por el otro lado ha perdido 5 votos: el del propio Olea y los de Lucas, Carlos Lesmes, Rafael Mozo y Concepción Sáez. Cabe recordar que los tres últimos ya no forman parte del Consejo, razón por la que la UPF ha insistido en el hecho de que las mayorías están "claramente alteradas".