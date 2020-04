UPN y Foro acusan al Gobierno de incompetencia y de ser el que peor ha reaccionado del mundo ante el Covid-19

PRC da su apoyo a Sánchez y pide al PP que se sume al acuerdo o se "arrepentirá"

Los portavoces de UPN y Foro Asturias en el Congreso de los Diputados han confirmado el voto a favor de sus partidos a la prórroga del estado de alarma que ha solicitado el Gobierno a las Cámara, pero han cargado contra la gestión del Ejecutivo ante la pandemia por coronavirus, a su juicio incompetente, negligente y que lo sitúan como el Gobierno que "peor" ha reaccionado del mundo.

El portavoz de UPN, Sergio Sayas, ha asegurado que el equipo del presidente, Pedro Sánchez, es "un grupo de amateurs mal avenidos" cuyas políticas "han sido un desacierto, se han tomado tarde y se han hecho mal". A su juicio, la crisis sanitaria, social y económica que vive España "no es por mala suerte" sino para la gestión del Gobierno y del presidente, al que ha llamado "predicador" por sus intervenciones en público.

Con respecto al pacto entre partidos que busca Sánchez, el portavoz de UPN ha dicho que requiere "humildad, liderazgo, un plan y visión de país" y que el Gobierno no suma ninguna a su juicio. Ha dicho que su partido apoyará medidas para el sector sanitario, reflotar la economía y apoyar a sectores concretos, pero "no marketing". "España no está para frivolidades", ha concluido.

Por parte de Foro, Isidro Martínez Oblanca ha asegurado que hay "indicadores internacionales prestigiosos" que sitúan a España como el país "que peor ha reaccionado" a la pandemia y ha puesto el acento en el "negligente y doloso episodio" de la compra de mascarillas defectuosas y en el "desbarajuste" de la compra de test del Covid-19.

Ha añadido que el Congreso se ve hoy "obligado" a aprobar otra prórroga del estado de alarma porque en las semanas de confinamiento no se ha comprado el material de protección necesario ni tests de prueba y porque el Gobierno "no ha corregido la manifiesta incapacidad" del equipo de expertos que le asesora. "Falta, falla y fracasa clamorosamente la logística para proteger a los españoles. Por eso se retrasa la desescalda y tenemos que votar a favor", ha concluido.

PRC PIDE APOYO AL GOBIERNO

Por el PRC, su portavoz, José María Mazón, ha respaldado el trabajo del Gobierno y ha pedido al resto de partidos que también lo apoyen, especialmente al PP. Se ha dirigido de hecho al presidente de este partido, Pablo Casado, para que se sume a un acuerdo político o se arrepentirá, y le ha preguntado "si es consciente de la repercusión que tendría" también a escala internacional. "Hagan un esfuerzo, en Cantabria lo está haciendo su secretaria general", ha agregado.

Ha dicho que mantienen ese apoyo al Ejecutivo de Sánchez aunque algunas actuaciones no les gustan, pero a su juicio "a cualquier gobierno en estas circunstancias le hubiera pasado lo mismo", también en Europa. Si las consecuencias en España de la pandemia son peores que en otros países, según Mazón, puede deberse "a factores relacionados con la propia pandemia".