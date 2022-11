Urkullu defiende su apuesta de "construcción progresiva del autogobierno" frente al modelo de "todo o nada" de EH Bildu

Insiste en que el Parlamento Vasco debe decidir cómo dar nuevos pasos para seguir avanzando en el futuro autogobierno

VITORIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha defendido su apuesta por "la construcción progresiva del autogobierno", ya que cree que es el modelo "más adecuado" que ha contribuido al "bienestar y a la cohesión social del país", y ha rechazado el modelo propuesto por EH Bildu para reclamar la soberanía "del todo o nada", que la coalición "preconiza en Euskadi, pero no practica en España".

Además, ha insistido en que el Parlamento Vasco debe decidir cómo dar nuevos pasos para seguir avanzando en el futuro autogobierno. "Nuestro autogobierno es nuestra soberanía y seguiremos dando pasos en favor de nuestro autogobierno, de respetarlo, de profundizarlo y de ensancharlo", ha subrayado.

En el pleno de control al Gobierno que está celebrando la Cámara vasca, la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha preguntado al lehendakari sobre la necesidad de soberanía.

Iriarte ha advertido al lehendakari que "las cosas no van a ocurrir por casualidad, no van a venir del cielo", sino que es necesario "acuerdos para superar las limitaciones que ponen los demás". "Nuestra mano está tendida para todas las vías, para alcanzar los acuerdos. Creo que estamos todos interpelados para hacer un ejercicio de democracia", ha defendido.

En este sentido, ha reiterado la necesidad de "superar el esquema actual", para tener un 'nuevo estatus'. "No podemos seguir basándonos en el realismo que otros definen. Ese es el camino que tenemos que recorrer con valentía y tenemos que hacerlo con acuerdo o no entre partidos políticos, pero no podremos hacerlo sin la ciudadanía, porque la ciudadanía nos impulsará desde la calle para que este país consiga la soberanía que necesita y quiere", ha reclamado.

DAR PASOS

El lehendakari ha confirmado su intención de "seguir dando pasos" en el ámbito de la soberanía y ha afirmado que el Estatuto de Gernika "es un paso, nos da capacidad de autogobierno y a lo largo de estos años lo hemos reforzado con múltiples competencias".

Además, ha señalado que el Gobierno y el lehendakari han documentado la "erosión silenciosa" del autogobierno. "El lehendakari está reivindicando el cumplimiento del autogobierno reconocido y el Gobierno de España se comprometió a ello", ha señalado.

Urkullu ha insistido en que "a partir de ahora, el Parlamento Vasco debe decidir cómo dar nuevos pasos para seguir avanzando en el futuro autogobierno". "Teniendo en cuenta el contexto que existe en Europa, nuestra apuesta es seguir fortaleciendo y aumentando paso a paso el Autogobierno", ha indicado.

Asimismo, ha afirmado que el autogobierno vasco "abre puertas en el mundo". "Nuestro autogobierno es nuestra soberanía y seguiremos dando pasos en favor de nuestro autogobierno, de respetarlo, de profundizarlo y de ensancharlo", ha insistido.

En este sentido, ha criticado que la coalición proponga "superarlo" con una "campaña de desbordamientos, de olas imparables". "Yo no sé cuál es la vía, ni la estrategia, pero me pregunto si los desbordamientos pueden llegar o no a provocar inundaciones que arrasan lo existente" ha dicho a la portavoz de EH Bildu.

CONSTRUCCIÓN PROGRESIVA

Por ello, ha defendido que su modelo "apuesta por la construcción progresiva del autogobierno" y cree que este es el modelo "más adecuado" que "ha dado muestras suficientes de eficacia y de contribución al bienestar y a la cohesión social de nuestro país". "Desde luego mucho más que el modelo del todo o nada que ustedes preconizan en Euskadi, pero que no practican en España", ha criticado.

El lehendakari ha reconocido que hay trabajo que hacer, pero ha precisado que el Gobierno Vasco "continúa dando pasos", entre los que ha citado la "nueva delegación" en Francia y que "Naciones Unidas haya decidido abrir la sede de la Secretaría Local 2030 en Euskadi".

"Estos son los pasos concretos que se han dado recientemente", ha indicado antes de recordar que este viernes va a firmar un Memorando de Entendimiento (MOU) con el gobierno de la Región Metropolitana de Santiago de Chile.

"HERRAMIENTAS EFICIENTES"

Iñigo Urkullu ha subrayado que "estos acuerdos demuestran que los pasos y las herramientas que se tienen son eficientes" y ha recordado la situación de crisis financiera internacional, la pandemia o la invasión unilateral de Ucrania que padece Europa y todo el mundo.

"La democracia sufre el riesgo de populismos que esconden el proteccionismo como cebo para el autoritarismo. La democracia sólo podrá sobrevivir en Europa si se abandona el mito de la soberanía exclusiva de los Estados y se reemplaza por un conjunto de soberanías compartidas", ha advertido.

Tras contestar a EH Bildu que "nadie es cien por cien soberano", ha asegurado que la "voz" del País Vasco "cuenta" y ha insistido en la elección de Euskadi por Naciones Unidas para albergar la sede global de Local 2030.

"Habla usted de acciones en orden a la soberanía: vengo planteando a nivel estatal e internacional la propuesta de región asociada a la Unión Europea junto a otros gobiernos, con el propósito de la institucionalización de los entes subestatales; vengo impulsando a nivel estatal e internacional la macrorregión Atlántica. Tenemos voz porque utilizamos nuestras competencias y capacidades de autogobierno de modo eficiente y constructivo", ha insistido.