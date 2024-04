Urkullu dejará el cargo con "mucha paz interior" porque ha buscado "con dignidad" el bien para los ciudadanos

Agradece la labor desarrollada en equipo por todos sus consejeros en una etapa con "muchas tempestades"



BILBAO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado que dejara su responsabilidad al frente de Lehendakaritza con "mucha paz interior" porque ha tratado de "cumplir con absoluta dignidad" su compromiso de "buscar el bien para los ciudadanos".

Urkullu ha realizado estas manifestaciones en torno a las elecciones vascas y el fin de su etapa como Lehendakari en un acto en el que ha tomado parte este lunes en Gernika (Vizcaya).

El Lehendakari ha indicado que dejará el cargo contento y con "mucha paz interior" y, tras recordar sus palabras recogidas en el Libro de honor de la Casa de Juntas de Gernika, ha señalado que el compromiso adquirido para ser candidato a Lehendakari en 2012 es lo que ha pretendido cumplir "con absoluta dignidad respecto a lo que es la sociedad vasca y buscando siempre el bien para los ciudadanos".

Por otro lado, ha emplazado a que sean los partidos políticos y no él quienes valoren el resultado electoral de este domingo y ha advertido que está "centrado en terminar bien el mandato como lehendakari y el traspaso de la makila".

Asimismo, ha defendido que el respaldo de los ciudadanos a su gestión "se ha reflejado encuesta tras encuesta", mostrando "un grado de satisfacción del 80% y más de un 7,5 sobre 10 de grado de satisfacción personal en lo que es la situación personal de cada uno de los ciudadanos".

"Es un trabajo en equipo el que hemos venido desarrollando todos los consejeros y consejeras y sus equipos, a quienes se he agradecido su compromiso en una etapa de once años largos en los que hemos tenido muchas tempestades, no solamente las conocidas de manera singular", ha explicado.

En este contexto, ha recordado el derrumbe del vertedero de Zaldibar, así como el hecho de haberse producido "derrumbamientos en Hondarroa, incendios en Bermeo, temporales, inundaciones...".

"Han sido muchas circunstancias las que nos ha tocado vivir, más allá de las crisis económicas, financieras, guerras o lo que hayan podido ser otras desgracias como el vertedero de Zaldibar u otras circunstancias que nos han tocado vivir a nivel mundial como la pandemia y sus consecuencias", ha enumerado.

Así, ha defendido el trabajo "desarrollando para que Euskadi esté hoy como está, sea hoy lo que es, también a nivel internacional y cuente con un alto grado de bienestar". "A quienes hemos tenido la responsabilidad nos alimenta el espíritu", ha finalizado.