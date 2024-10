Urquizu (PSOE) dice que la militancia ha perdido poder en el partido por culpa del "hiperliderazgo"

Reivindica que Ferraz no puede elegir el liderazgo del PSOE de Aragón y que deben votarlo los militantes

El diputado socialista en las Cortes de Aragón Ignacio Urquizu ha asegurado que la militancia socialista ha perdido poder en el partido por culpa del "hiperliderazgo" y ha reclamado que en el Congreso Federal de Sevilla se devuelva parte del peso a las bases. También ha defendido que cuando se discrepa "también se está siendo leal" y no tiene por qué ser "un boicot a la dirección nacional".

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, el también delegado del PSOE de Teruel en el Congreso Federal --que tendrá lugar a finales de noviembre en la capital andaluza-- ha avisado de que cuando un dirigente tiene el apoyo de la base es "difícil decirlo algo" porque su respuesta "es que le han votado todos", lo que favorece el hiperliderazgo y quita poder a los militantes.

"Muchas veces la opinión la militancia no se escucha. Se votan muchas cosas que cuando llegan a Ferraz se cambian", ha lamentado, recalcando que esta es "una tarea" pendiente de abordar en el próximo congreso, que debe devolver a los militantes "parte del partido" que se ha perdido "con este hiperliderazgo".

Urquizu ha recordado que en 2014 se cambió el sistema de primarias en el PSOE llevado a que los órganos intermedios perdieran peso en el control a la dirección en favor de la militancia, lo que ahora dificulta que surjan voces críticas y que haya debate interno, algo característico de este partido desde su fundación.

Al hilo, ha pedido que las discrepancias no se entiendan como un boicot a la dirección nacional: "Hemos estado mucho tiempo sin opinar, sin decir nada porque uno mantiene una cierta lealtad a la organización, pero cuando uno discrepa también está siendo leal", ha defendido, recordando que todo lo que se hace en el PSOE es en búsqueda de "lo mejor para el partido".

MADRID NO PUEDE IMPONER AL LÍDER DEL PSOE EN ARAGÓN

Preguntado por el futuro liderazgo del PSOE en Aragón, cuando se celebren primarias para suceder al actual secretario general, Javier Lambán, Urquizu ha asegurado que "el liderazgo de Aragón lo votarán sus militantes", rechazando que se impongan candidaturas desde Ferraz.

"Que alguien decida en un despacho en Madrid quién va a ser el líder socialista en Aragón, me parece un despropósito", ha agregado el diputado socialista en las Cortes de Aragón, para decir a continuación que no cree que Pedro Sánchez "no vaya a permitir que suceda" lo que a él si le permitieron en 2014 o en 2017, que es que "la gente elija libremente quién quiere que sea el dirigente de su partido".

Sobre la posibilidad de que la ministra portavoz y de Educación, Pilar Alegría, presente su candidatura a liderar el PSOE de Aragón, ha dicho que tendrá que ser ella quien decida si quiere ser líder de los socialistas en la comunidad, insistiendo que en el partido "los resultados no se deciden de antemano".