Urtasun apela a un acuerdo entre PSOE y Junts que evite el choque por la petición de moción de confianza

Agrega que Sumar, que decide hoy su postura en la Mesa del Congreso, aboga por una decisión acorde al reglamento y que no beneficie al PP

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha apelado a conseguir un acuerdo entre el Gobierno y Junts que evite el choque, de cara a la decisión que debe adoptar la Mesa del Congreso respecto a la iniciativa de los neoconvergentes de instar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a someterse a una cuestión de confianza. Así, ha apuntado a que en las últimas horas se están produciendo contactos con el partido que lidera Carles Puigdemont.

En declaraciones a 'La Sexta', recogidas por Europa Press, ha recalcado que la posición de su formación es clara y tendente a una solución que, por un lado, no contravenga por una lado el reglamento del Congreso y, por otro, no favorezca ni a PP y Vox.

Precisamente esta tarde el grupo parlamentario plurinacional se reúne para decidir si opta por el veto a la iniciativa, como el PSOE ya ha manifestado, o permite su admisión a trámite, una vez que su voto es decisivo dado que el PP ya ha manifestado que está a favor de tramitarla.

Al respecto, Compromís se ha desmarcado del ala socialista del Gobierno y no ve problemas en debatir la iniciativa, aunque no la comparte, mientras que IU cree que es un "farol" de Junts y que no tiene cabida en el reglamento.

ES "CÓMICO" VER CÓMO FEIJÓO SE ARRASTRA POR LOS VOTOS DE JUNTS

Para Urtasun, hay una cuestión política relevante en todo este revuelo político y que es "no hay mayoría alternativa" al actual Gobierno de coalición. De hecho, ha lanzado que resulta "cómico" ver al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "arrastrarse" para ver si puede contar con los votos de Junts.

El ministro de Cultura ha interpretado que en el movimiento de Junts, al poner sobre la mesa una PNL sobre la moción de confianza, es su voluntad de negociar con el Ejecutivo para conseguir más contrapartidas a las demandas que plantean en el Congreso. Y en el Gobierno deben ser conscientes de que tiene que haber un esfuerzo de diálogo con los partidos del bloque de investidura.

"ESTAMOS TODOS CONDENADOS A ENTENDERNOS"

Por tanto, más allá de lo que decida la Mesa, Urtasun ha remarcado que hay una "cuestión política fundamentalmente": que Junts "evidentemente lo que quiere es negociar con el Gobierno".

También ha mostrado "muy optimista" y considera que va a haber nuevos Presupuestos Generales del Estado, después de que se consiguiera sacar adelante la reforma fiscal donde había posiciones ideológicas "distantes" entre socios parlamentarios.

"Estamos entre todos condenados a entendernos", ha agregado Urtasun para normalizar que Junts "juega su papel", como es lógico, al igual que otros grupos parlamentarios, pero no altera que el actual bloque de investidura es la "única mayoría posible". Por eso, ha garantizado que el Gobierno va a continuar hasta final de legislatura.

PIDE A AYUSO QUE CESE A MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ

Por otra parte, ha recalcado que la Justicia tomará una decisión en la causa por la que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está llamado a declarar como imputado por la presunta filtración de datos de Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

Al respecto, ha criticado que salga "más barato" lanzar bulos que desmentirlos y que en toda esta historia se ha demostrado que el director de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, ha vertido "mentiras".

En consecuencia, ha exigido a la presidenta madrileña que cese a Miguel Ángel Rodríguez y también dé expliaciones sobre las graves acusaciones que se han vertido contra su pareja, una vez que la Fiscalía respalda investigar sus negocios.