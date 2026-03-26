Urtasun felicita a Cuerpo y espera que trabaje para consolidar avances y afrontar retos "con ambición"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun (i), y el ministro de Economía Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo (d), durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso, a 25 de marzo de 2026, en Madrid (España). Sánchez y Feijóo se miden este miércoles en - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha dado su "más sincera enhorabuena" al nuevo vicepresidente segundo, Carlos Cuerpo, y espera que, desde el compromiso con la ciudadanía, sigan trabajando para "consolidar los avances logrados y afrontar con ambición los retos futuros.

"Mi más sincera enhorabuena a Carlos Cuerpo por la responsabilidad que asume. Y una calurosa bienvenida a Arcadi España al Consejo de Ministros y Ministras", ha escrito a través de su perfil en la red social 'Bluesky'

Todo ello después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha nombrado nuevo vicepresidente primero al actual ministro de Economía, Comercio y Empresa , Carlos Cuerpo, y a Arcadi España, secretario de Estado de Política Territorial, nuevo titular de Hacienda, en sustitución de María Jesús Montero.

Recientemente Cuerpo y Sumar han tenido un choque y el socio minoritario del Ejecutivo denunció que se opone "una y otra vez" en contra de medidas del Ministerio de Trabajo como la reforma del registro horario para hacerlo totalmente digital y accesible, una actitud que considera totalmente "vergonzosa" como dijo la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez Barbero.

"No se entiende el Ministerio de Economía esté mandando informes al Consejo de Estado como un loco para conseguir tener una resolución al respecto. Es vergonzoso. Pero ya estamos acostumbradas, no es nuevo: antes se llamaba Nadia Calviño y ahora Carlos Cuerpo", afirmó la dirigente de Sumar.

También se pronunció la dirigente de Comuns y portavoz adjunta del grupo plurinacional, Aina Vidal, quien tachó de "injustificable" la maniobra de Economía y lanzó que Cuerpo tiene la "obligación" de desarrollar normas que profundizan en disposiciones recogidas en el Estatuto del Trabajador.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró que el Real Decreto de control horario que desde su Departamento están impulsando saldrá adelante "aunque sea lo último que haga".