Urtasun pide al Congreso "estar a la altura" con el decreto de vivienda y destaca voluntad de aceptar demandas de Junts

1082291.1.260.149.20260428133545 El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante la sesión de control al Gobierno, a 21 de abril de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha pedido a los diputados de los grupos de la derecha, especialmente a Junts y PNV, que "estén a la altura" con el decreto de prórroga de alquileres y ha proclamado que, pase lo que pase en la votación de este martes, "van a seguir trabajando" para garantizar el derecho a la vivienda.

También ha proclamado que han mostrado a Junts "plena disposición a acomodar sus demandas" y que están dispuestos a negociarlas para garantizar la continuidad esta medida.

Así lo ha manifestado a los medios de comunicación tras acudir a la inauguración de la exposición 'Hispania Nostra. 50 años comprometidos con el patrimonio', en relación con la votación este martes de la convalidación del decreto de prórroga de alquiler en la Cámara Baja, que presumiblemente será rechazado dado que no cuenta con el apoyo de Junts y PNV.

"Yo quiero hacer un llamamiento al Congreso a estar a la altura. Todos los grupos parlamentarios tienen que estar a la altura de la votación de esta tarde. El sentir mayoritario que existe en nuestro país hacia la prórroga (del alquiler) es amplísimo", ha agregado.

ESTAR CON LOS CIUDADANOS O CON LA "CASTA INMOBILIARIA"

Urtasun ha avisado que los diputados van a tener que elegir esta tarde estar "con los derechos de los ciudadanos" o con los "intereses espurios de una casta inmobiliaria que especula". Por tanto, ha defendido que hoy toca en el Congreso "no dejar en la estacada a miles de familias".

En todo caso, el ministro ha prometido que Sumar "no va a parar" y va a seguir "trabajando para hacer efectivo el derecho a la vivienda desde este país". "Nos llaman el Partido del Derecho a la Vivienda y lo llevamos a mucha honra", ha declarado para evocar que ya pelearon por la prórroga de alquileres en el Consejo de Ministros,.

En consecuencia, Urtasun ha avisado a las "derechas" que si deciden "golpear a los ciudadanos" al votar en contra del decreto, van a seguir movilizados en tratar de conseguir mejoras en vivienda.