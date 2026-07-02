Urtasun, único ministro en la nueva dirección de Sumar mientras desaparecen Yolanda Díaz y varios diputados de peso

Archivo - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante la conferencia política de Sumar, en el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, a 22 de noviembre de 2025, en Madrid (España).- Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

La nueva dirección de Movimiento Sumar contará de nuevo con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, como principal referente político y en el Gobierno de la formación en la única lista que concurre a la asamblea general de la formación, en la que ya no figura la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

También hay destacadas ausencias en la única lista presentada, que comandan la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez. Desaparecen diputados como Carlos Martín (el co-coordinador dimitido), Agustín Santos (número dos de la lista al Congreso que encabezó Yolanda Díaz), dos de los 'escuderos' de la ya excoordinadora general Lara Hernández: Txema Guijarro, secretario general del grupo parlamentario, y Manolo Lago, ex asesor ministerial de la vicepresidenta.

Tampoco repetirán en la dirección los secretarios de Estado de Trabajo y Economía Social en el Ministerio de Díaz, Joaquín Pérez Rey y Amparo Merino, respectivamente.

En contraposición, sí conforman la lista de la candidatura de ambas dirigentes, denominadas 'Sumar para gobernar', los diputados nacionales Lander Martínez, Viviane Ogou, Laura Vergara y Esther Gil de Reboleño junto a la propia portavoz parlamentaria.

La lista que por ahora tiene carácter provisional, dado que aún no está ordenada por puestos para lo cual hay de plazo hasta el 5 de julio, destacan también otros nombres como el juez Juan Pedro Yllanes, la diputada andaluza Esperanza Gómez, la eurodiputada Estrella Galán, y dirigentes territoriales como Alba García (Euskadi) y Paulo Carlos López (Galicia).

También figuran el exconcejal en el Ayuntamiento de Madrid Guillermo Zapata, la responsable de feminismo de la formación Amanda Andrades o el exdirector de gabinete de Díaz Josep Vendrell, entre otros perfiles.

OBJETIVO, FORTALECER LA ORGANIZACIÓN Y EL CONJUNTO DE LA IZQUIERDA

Desde la candidatura que copará los órganos de Sumar destacan que la lista combina expertos en políticas públicas, cargos públicos de la organización, una importante representación territorial y presencia joven. De esta forma, resaltan que cuentan con el experto en vivienda Javier Burón o en transición ecológica como Fernando Ferrando.

"Creemos que es el momento de seguir construyendo una organización fuerte que pueda impulsar al Gobierno de coalición y construir un proyecto político sólido junto al resto de compañeros del espacio político que compartimos", han señalado en referencia a la alianza que mantienen con IU, Más Madrid y Comuns de cara a las generales.

En plena crisis interna, agravada con la salida de Hernández del partido tras dejar todos su cargos al archivarse la investigación interna contra ella por presunto acoso laboral, la pretendida imagen que unidad para superar este grave cisma interno queda mermada a tenor de la confección de la candidatura que apenas cuenta con afines a la excoordinadora y de cargos destacados del partido.

AL MENOS QUE SUMAR YA NO DAÑE MÁS AL RESTO, DICEN LOS CRÍTICOS

Hernández declinó estar en la dirección por dignidad política pese a que se le ofreció 'in extremis' un hueco en esta candidatura. A su vez, ha denunciado una campaña de desprestigio contra ella y este jueves ha admitido que abandona el partido por el "ambiente tóxico" que ha sufrido estos meses.

Mientras, entre sus partidarios acusan a los impulsores de la candidatura que encabeza la portavoz en el Congreso de dinamitar el intento de acuerdo para hacer una transición ordenada en el partido y salir de la asamblea con una dirección de consenso ante como se ha empleado la polémica por la denuncia de acoso en vez, al creer que se ha hecho de ella un uso político.

Por tanto, ya solo esperan que Movimiento Sumar no perjudique más al espacio que componen el resto de los partidos del socio minoritario, que han revalidado su alianza para construir un nuevo frente amplio de izquierdas para las generales. También dentro de aliados de la formación hay voces que cuestionan el futuro que va a tener esta formación a tenor de las dimensiones del

YOLANDA DÍAZ CONFIRMA SU RETIRADA

La lista registrada erige a Urtasun como el principal cargo dentro del Gobierno que estará presente en el máximo órgano ejecutivo de Movimiento Sumar, del que también ejerce como portavoz.

Dentro de las figuras que ya no repetirán en el listado de nombres para formar parte del Grupo Coordinador de Sumar (principal órgano directivo) destaca el caso de Yolanda Díaz, que ya dimitió como líder del partido tras el mal resultado de las elecciones europeas pero que en la anterior cita congresual sí fue en la lista que encabezaron Hernández y el parlamentario Carlos Martín, otro que abandona la dirección tras salir de agosto de 2025 del puesto de co-coordinador. Además, tenía el estatus de invitada permanente en la ejecutiva (el grupo reducido de dirección).

La ministra de Trabajo ya había renunciado en febrero a ser la candidata para los próximos comicios generales y que se ha volcado en la gestión hasta que salga de la primera línea política, por lo que fuentes dentro partido ven lógica su ausencia con ese contexto.

Este jueves ha evitado opinar sobre la crisis de Movimiento Sumar y posicionarse públicamente con alguno de los sectores dentro de la formación, si bien ha defendido que su espacio político es necesario para la continuidad de un Gobierno progresista.

A nivel del grupo parlamentario en el Congreso prácticamente la mitad de los diputados por la cuota de Movimiento Sumar están en la dirección mientras que el resto abandona el Grupo Coordinador.

Otros miembros del aún Grupo Coordinador repiten como Óscar Urralburu y Paula Moreno mientras que desaparece de la lista oficial como el exalcalde de Rivas Vaciamadrid Pedro del Cura. No está tampoco en la terna de aspirantes a esa nueva dirección el parlamentario asturiano Xabel Vegas.