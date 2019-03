Valcárcel (PP), preocupado por que partidos como VOX puedan "enturbiar" o "manchar" el "buen nombre" de la Eurocámara

Publicado 06/03/2019 16:54:07 CET

BRUSELAS, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado del PP y vicepresidente del Parlamento Europeo, Ramón Luis Valcárcel, ha reconocido este miércoles que "comparte" la "preocupación" de que formaciones como VOX y otras puedan acudir a la Eurocámara para "enturbiar" o "manchar" el "buen nombre" de la institución comunitaria.

"Comparto la preocupación de que aquí se pueda hacer utilización de una institución puramente democrática como es el Parlamento (Europeo) para que nadie, llámese Vox o llámese como se llamen, vengan a enturbiar o vengan a manchar el buen nombre de este Parlamento", ha expresado en declaraciones a los medios, preguntado por si le preocupa que VOX utilice el acto que tiene este miércoles en el Parlamento Europeo para difundir noticias falsas.

Valcárcel ha respondido que, de ser así, será necesaria una "respuesta contundente" contra una utilización "mala" o "partidista" de la Eurocámara a favor de "cualquier partido, llámese VOX o llámese separatistas catalanes".

"Yo creo que este Parlamento no debe de abrir las puertas a quien venga con esos propósitos. No sé cuáles son los propósitos de VOX desde luego me preocupan sin embargo y sin saberlo", ha añadido, para después explicar que la seguridad es el criterio que sigue la institución comunitaria para prohibir actos o eventos.

"La dirección de seguridad es la que realmente toma cartas en el asunto. Si los informes son favorables, lamentablemente no hay más remedio que aceptarlo porque no hay criterios y podemos caer en una especie de prevaricación contra ello", ha afirmado para explicar que no se haya vetado el acto de VOX.

Preguntada por la misma cuestión, la eurodiputada liberal Beatriz Becerra ha apuntado que el fenómeno de la desinformacion "es un fenómeno complejo" que "va mucho más allá" de que haya actos dentro del Parlamento Europeo "que posibilitan eurodiputados de distinto perfil". "Aquí estamos acostumbrados a ver actos de los más diferentes características y el que hay hoy no es muy diferente a otros que podía haber en el pasado", ha recalcado.

En cualquier caso, ha dicho que la presencia de VOX en la Eurocámara no ha provocado una reacción "anormal" entre los eurodiputados de otros países, pero ha recordado que esta formación ya se presentó a las elecciones europeas en 2014.

"Hoy por hoy lo que sí es cierto es que la mayoría de los eurodiputados tienen una preocupación especial sobre lo que está ocurriendo en su propio país. Y VOX no deja de ser un partido que vuelve a presentarse a las europeas y a otros eurodiputados de otros países no les preocupa demasiado", ha defendido.

En cuanto a los eurodiputados españoles, Becerra ha afirmado que a otros partidos que "comparten ese hábitat de polarización", tanto a la izquierda como a la derecha, les interesa su existencia porque "les permite sobrevivir". "Son partidos que igualmente están en los extremos, sea de un lado como de otro, los que sí tienen un interés particular en que VOX tenga una relevancia expresa porque eso permite mantener ese caldo de cultivo vivo, calentito y listo para que sigan brindando", ha dicho.