Vara celebra el apoyo de todas las CCAA a un gran pacto pero le preocupa la "falta de conexión" entre Sánchez y Casado

MÉRIDA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha celebrado que en cada conferencia de presidentes percibe una mayor sintonía de cara a la futura "reconstrucción" del país, si bien le preocupa la "falta de conexión" entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del principal partido de la oposición, Pablo Casado, quienes tienen previsto reunirse por videoconferencia este lunes.

En rueda de prensa posterior a la videoconferencia del presidente del Gobierno y del conjunto de las comunidades autónomas, Vara ha celebrado que este domingo han sumado "todos", si bien ha reconocido que "algunos con matices", al tiempo que ha destacado que el tono general del encuentro ha sido "francamente bueno, probablemente el mejor" de las seis reuniones de este tipo celebradas desde el inicio del estado de alarma.

Una sintonía que va mejorando "a medida que va avanzando el tiempo" y van siendo "conscientes de qué va esto", que está "cambiando a todos las prioridades", y a que "probablemente" tendrán que dedicar "los próximos meses o años a reconstruir todo esto".

En este sentido, ha señalado que este domingo ha visto "muchas más coincidencias" entre las diferentes comunidades, por lo que considera que "será perfectamente posible acabar el curso" académico en los términos acordados durante la última semana.

Asimismo, ha señalado que ha visto "con mucho agrado el apoyo de todo el mundo a un gran acuerdo de reconstrucción social y económica en el país", algo que le "agrada sobremanera", ha insistido Vara, en tanto que cree que "no se puede salir" de esta crisis "de cualquier manera", y que "desde luego" no se podrá lograr si no es "unidos".

Un pensamiento que cree que está en la ciudadanía y que, como "lluvia fina, está acabando de calar en la clase política", de tal forma que "hay una mayoría de gente que inicialmente tenía una resistencia para un acuerdo y ahora estamos todos convencidos de que es la única salida posible y razonable en estos tiempos".

"O sumamos, o nos agarramos bien unos a otros, o es complicado de superar", ha insistido Vara, quien, sin embargo, asegura que le "preocupa" la "falta de conexión" entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, Pablo Casado.

Una relación que le gustaría que fuera "de otra manera", pero ha advertido de que "una de las características de una generación de políticos hoy en España es que las relaciones interpersonales no son precisamente las mejores, y no solo en este caso", ha lamentado.

Al respecto, ha insistido en que en este caso "hay que ponerse todo el mundo a remar en la misma dirección", porque lo contrario desanima a la población, según ha reconocido.

Fernández Vara ha reiterado que esta crisis "se llevará por delante a toda la política en España", porque la recuperación requerirá que todos se dejen "lo mejor que cada uno tenga", y cuando alguien ya se ha dejado lo mejor que puede ofrecer, "lo mejor es que vengan otros".

"¿Alguien cree que esto va a terminar con ganadores y perdedores en política? Aquí vamos a perder todos, si hacemos lo que tenemos que hacer", ha insistido Vara, ya que "se va a abrasar todo el mundo porque va a haber que tomar decisiones complicadas".