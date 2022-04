Vicepresidente comunitario tras reunirse con Vox: "La migración no se presta a análisis simplistas"

BRUSELAS, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Migración de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, ha señalado este martes tras reunirse con representantes de Vox que la migración es un tema "complejo" que "no se presta a análisis simplistas".

Así lo ha asegurado en un mensaje el 'popular' griego tras verse en Bruselas con los eurodiputados Jorge Buxadé y Hermann Tertsch y el líder de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga.

"Siempre disponible para debatir sobre inmigración, tema muy complejo que no se presta a análisis simplistas. Nuestras propuestas para una política europea están sobre la mesa", ha afirmado el vicepresidente del Ejecutivo europeo en su apunte en redes sociales.

"Avanzaremos con decisiones y no con titulares", ha señalado Schinas, sobre un encuentro que no aparecía en un primer momento en su agenda oficial. Fuentes de su equipo quitan hierro a este detalle y dicen que los encuentros con eurodiputados por norma no se publican porque son muchos y frecuentes.

En una rueda de prensa previa en el Parlamento Europeo, Buxadé ha confirmado la reunión y avanzado que pedirán más implicación a Bruselas para que "haga todo lo que está en sus manos" para defender el estilo de vida europeo.

Igualmente, la formación de Santiago Abascal ha avanzado que llevará a la comisión de Peticiones de la Eurocámara la situación de Barcelona, donde consideran que existe un auge de la migración y la criminalidad.