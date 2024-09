Vilalta (ERC) pide a Junts no desaprovechar la financiación singular "por interés partidista"

BARCELONA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de ERC en el Parlament, Marta Vilalta, ha pedido a Junts que no se desaproveche "una oportunidad histórica" con la financiación singular para Cataluña "por interés partidista", después de haber "arrastrado al PSC" a apoyar un concierto catalán.

En el pleno del Parlament tras la comparecencia del 'president' Salvador Illa para explicar la composición de su Govern este jueves, Vilalta se ha referido al acuerdo para la financiación singular definiéndolo como histórico: "Hemos arrastrado al PSC a este consenso, que es bueno para Cataluña, y hemos hecho que el PSOE asuma íntegramente este acuerdo".

Por ese motivo, ha pedido a los de Carles Puigdemont que no abandonen dicho consenso sobre la financiación solo porque no es protagonista único: "No desaprovechéis una oportunidad histórica por interés partidista".

"PRIMEROS CUMPLIMIENTOS"

También sobre el acuerdo de investidura, Vilalta ha celebrado "uno de los primeros cumplimientos" con la Conselleria de Política Lingüística y ha situado la protección del catalán como pilar fundamental.

Además, ha destacado que se consolida la Conselleria de Igualdad y Feminismo que impulsó el expresidente Pere Aragonès: "Esta conselleria se creó para quedarse, porque el feminismo no solo es necesario e imprescindible como movimiento de lucha social, sino también, más que nunca, tiene que estar presente e impregnar todas las políticas públicas".

Por otra parte, ha criticado que la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica incluya tantos ámbitos, así como que la consellera Sílvia Paneque sea también la portavoz del Govern, cargo "inalcanzable", así como el nombramiento de la senadora y exalcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín, como delegada del Govern en Madrid.

NO HAY MAYORIA PARA AMPLIAR EL PRAT

Por otra parte, la portavoz de ERC ha advertido al presidente de la Generalitat de que "no tiene mayoría para ampliar la pista del Aeropuerto de El Prat, sino para modernizar la infraestructura".

Vilalta ha instado también a establecer un máximo de emisiones anuales en el Aeropuerto de Barcelona "para impulsar y respetar la diversidad y la convivencia con los vecinos".

"No tiene mayoría para hacer lo que quiera con el Aeropuerto; sí para poder acordar el cambio en la gestión, en su mejora de la gobernanza, donde el papel de la Generalitat tiene que ser fundamental", y ha defendido lo que recoge el acuerdo de ERC y PSC de investidura de Illa en este ámbito.

En este sentido, ha alertado al presidente de que "quizá buscando mayorías alternativas se acabará encontrando sin mayorías".