Villacís resume los cinco meses de Gobierno de Sánchez en "dedazos, decretazos" y "sin programa claro"

Publicado 10/11/2018 22:08:46 CET

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha resumido este sábado los cinco meses en del Gobierno de Pedro Sánchez en "dedazos, decretazos", sin un programa "claro", repartiéndose "el trozo de pastel de España".

Así lo ha expuesto Villacís en declaraciones a los periodistas, después de visitar este sábado el stand del partido de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa, partido europeo al que está adscrito Ciudadanos.

Al ser cuestionada sobre los cinco meses del Gobierno socialista, ha señalado que se resumen de forma "muy breve", con "marchas hacia adelante y hacia atrás, en no tener un programa claro y no podemos saberlo y ha sido repartirse el trozo del pastel de España" en beneficio, a su parecer, del PSOE y no de los españoles.

"Lo único que hemos sabido es que han salido una serie de decretos, que se ha buscado cero consenso político que en vez de servirle a España les ha servido al PSOE para colocar a la mayoría de su Ejecutiva, introducir dedazos en todas las instituciones públicas", ha criticado la portavoz de la formación 'naranja' en el Consistorio.