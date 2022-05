Villacís tacha a Gallardo (Vox) de "rancio" que no está "a la altura", "no hace nada" y "deja en ridículo" a CyL

Almeida dice que Mañueco y Gallardo dieron explicaciones sobre la "polémica" con una diputada con diversidad funcional

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha cargado este viernes contra el vicepresidente de Castilla y León, Juan García Gallardo, a quien ha descrito como un "rancio" que "no está a la altura" y al que ha acusado de "dejar en ridículo" a los castellanoleoneses y de recibir un sueldo "para no hacer nada" al no tener funciones ejecutivas.

Así ha respondido Villacís al ser preguntada por la polémica de Gallardo en su estreno en el Parlamento regional cuando dijo a la procuradora socialista Noelia Frutos, con diversidad funcional, que le iba a tratar "como si fuera una persona.

La vicerregidora ha reprochado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que adelantase las elecciones cuando las encuestas ya señalaban que "iba a cambiar a Cs por Vox".

"Todo lo que está diciendo Gallardo lo está diciendo ahora mismo el señor Mañueco. Si el señor Mañueco ha decidido que Vox sea su socio, por tanto hace propias todas y cada una de las declaraciones del señor Gallardo que, en mi opinión, son una vergüenza, una vergüenza absoluta", ha lanzado.

Al hilo, ha proseguido asegurado que no se limita solo a las declaraciones "absurdas y faltonas" a la procuradora sino también a otras declaraciones que son "infantiles, groseras y que dejan ver mucho de lo rancio que se puede ser siendo tan joven".

"Un chico que, sinceramente, no está a la altura, afortunadamente no tiene cartera, se le paga básicamente por no hacer nada y por dejar en ridículo a todos los castellanoleoneses y este es el Gobierno de Castilla y León", ha proseguido.

Frente a él ha situado al único procurador que tiene Cs actualmente en el Parlamento y que fue el vicepresidente de Mañueco, Francisco Igea. Ha ironizado con que lamenta por Gallardo y Mañueco que consiguiera su acta porque "les espera una pesadilla" y que va a ser una "bestia negra" contra PP y Vox.

"Así que tenemos la oportunidad en Castilla y León de ver en qué se convertiría Andalucía, España, si se sigue ganando terreno para este tipo de personajes", ha concluido en relación a un Ejecutivo PP y Vox en San Telmo.

ALMEIDA CREE QUE SE DIERON EXPLICACIONES

Por su parte, al ser preguntado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, por este mismo tema ha asegurado que tanto Mañueco como Gallardo "han dado explicaciones" y ha apuntado en su lugar al indulto parcial concedido a la expresidenta de Infancia Libre.

"Es lo preocupante, no que Gallardo pueda estar más o menos afortunado en el uso de una expresión sobre la que nadie duda que puedan hacerse juicios", ha recalcado. Considera el alcalde que el Gobierno central indulta por "motivos políticos", que los entiende como un "arma más" y no como un "elemento de gracia excepcional".

Por último ha descrito a la indultada como "una delincuente que lo que hizo fue secuestrar a sus hijos, que no ha mostrado arrepentimiento, y que lo ha hecho por destrozar la vida de su exmarido y sus hijos".