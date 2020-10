Villarejo se adhiere a los argumentos de Corinna Larsen contra su imputación por no ser funcionario cuando contactaron

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La defensa del comisario jubilado en prisión José Manuel Villarejo ha presentado un escrito en el que se adhiere a los argumentos de la examiga del rey emérito Corinna Larsen en el recurso aún pendiente de resolver en la Sala de lo Penal de este órgano contra su imputación en la en la pieza 5 'Carol' de la macrocausa 'Tándem'.

El policía pide al tribunal que analice un Informe de la Unidad de Asuntos Internos del pasado 15 de septiembre y un análisis sobre vestigios digitales de la Sección de Ingeniería e Informática Forense --de fecha del pasado 31 de agosto-- para constatar que cuando la empresaria alemana le realizó el encargo de buscar información sobre su asistente personal, de la que sospechaba que la espiaba en favor del CNI, era ya octubre de 2016, meses después de jubilarse. Ello invalidaría las sospechas del delito de cohecho por el que es investigado.

Según el escrito del abogado de Villarejo, al que ha tenido acceso Europa Press, García-Castellón aprovechó dos audios que se encontraban en el caso Tándem desde enero de 2019 para reabrir la pieza ''Carol'.

El abogado incide en que esta parte del sumario contra Villarejo se inició y se cerró en 2018 -por el anterior instructor-, después de que con la información de la que entonces se disponía- no se encontraran datos concluyentes de que Corinna Larsen actuara como testaferro de Juan Carlos I, que habría puesto a su nombre parte del patrimonio que el actual rey emérito tendría oculto en el extranjero.

Los audios en los que se apoyó el juez para reiniciar la pieza Carol fueron encontrados por la Policía en los ordenadores de Villarejo, que grabó subrepticiamente un encuentro con Larsen celebrado en Londres el 7 de octubre de 2016". La empresaria le trasladó entonces su inquietud sobre la posibilidad de que una asistente suya, Noelia Muñoz, estuviera dando información sobre ella al entorno del rey emérito.

"El excomisario se ofreció a "chequear" el teléfono español de la asistente" reconoce la defensa, para añadir que dos fiscales Anticorrupción adscritos al caso ya pusieron de manifiesto en un escrito presentado a principios de septiembre que, salvo la referencia que se hace a la asistenta en los audios grabados por Villarejo, no se ha encontrado "ningún otro dato vinculado al encargo que corrobore objetiva y mínimamente que éste llegara a ejecutarse".

NO HAY DATOS DE EJECUCIÓN DEL ENGARGO

A esta misma conclusión ha llegado ahora la Policía Judicial, incide el letrado, que acaba de contestar la petición del juez de ser informado sobre si Muñoz "fue objeto de algún tipo de intromisión ilegítima". "No se ha localizado entre la documentación intervenida información o datos que confirmen que dicho encargo [de Larsen a Villarejo] haya sido ejecutado", señala el informe.

"En todo caso y como argumentamos en nuestro escrito de adhesión al recurso de reforma, no ostentando mi patrocinado la condición de funcionario público a la fecha de comisión de los hechos ni constando la intervención de ningún otro funcionario público en ningún caso puede procederse a la reapertura de la causa porque los hechos no serían típicos por falta de este elemento objetivo del tipo (de cohecho) y, por lo tanto, no podrían constituir el delito de cohecho pasivo que se le pretende atribuir.

Al igual que argumenta Larsen en su recurso, Villarejo también califica esta investigación de "prospectiva", por lo que pide a la Sala que archive las actuaciones del Juez Central de Intrucción número 6, Carlos García-Castellón.