Vivas exige al Gobierno que se conozca "la verdad" ante la desclasificación de informes sobre el asalto a Ceuta

El presidente de Ceuta, Juan José Vivas, y el eurodiputado del PP y presidente de la comisión de Libertades Civiles, Javier Zarzalejos, ofrecen una rueda de prensa en el Parlamento Europeo, a 8 de septiembre de 2026, en Bruselas (Bélgica). - Nicolas Maeterlinck/Belga/Europa Press - Europa Pr

BRUSELAS 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha exigido al Gobierno que se conozca "la verdad" de la entrada masiva de 80.000 migrantes a la ciudad autónoma, esgrimiendo que la reconstrucción económica y también "anímica" de los ceutíes requiere "que todo esto se esclarezca" para "poder construir un futuro".

Así lo ha afirmado al ser preguntado durante una rueda de prensa desde el Parlamento Europeo por la desclasificación aprobada este martes por el Consejo de Ministros de los informes de los servicios de Inteligencia realizados entre el 1 de julio y el 1 de agosto sobre el asalto a Ceuta desde Marruecos de miles de migrantes los días 30 y 31 de julio, y cuyo contenido se hará público este miércoles.

"Todos estamos a la expectativa (...) Y creo que esa reconstrucción de Ceuta en todos los aspectos económicos, pero también en el anímico de los ceutíes y de todos los españoles necesita que todo esto se esclarezca", ha aseverado el presidente ceutí.

Vivas proseguido explicando que los ceutíes necesitan conocer la verdad "porque solo desde la verdad podrá construirse ese futuro", y porque "solo desde la verdad podrá edificarse la esperanza que necesitamos para ese futuro".

Cuestionado sobre qué cree que originó la crisis migratoria, ha respondido que el parecer que comparten "los ceutíes y la mayoría de los ciudadanos españoles" que "anhelan la verdad" es que "Marruecos tuvo por acción u omisión un papel determinante", además de "un papel decisivo en la invasión de los días 30 y 31 de julio".

"Y yo he remitido algunos hechos objetivos y devuelvo la pregunta en otra interrogante. ¿Cree que se pueden movilizar 80.000, 90.000 o 100.000 personas sin que Marruecos y las autoridades marroquíes se enteren? ¿Movilizar una marcha de esa categoría en horas y viniendo personas procedentes de todo el país es posible sin que Marruecos no se enterara?", ha añadido.

Al hilo, ha criticado que, si Marruecos lo sabía, de todas formas "no avisó" pese a ese "clima de buena relación, de entendimiento y de máxima colaboración" de la que habla el Gobierno de España. Ha puesto como ejemplo los informes de la Policía con imágenes de gendarmes marroquíes "dirigiendo a las personas hacia la frontera de Ceuta".

El presidente de Ceuta, ha señalado que no es de extrañar que Marruecos esté detrás de la entrada masiva porque "no es la primera vez", ya que ocurrió en mayo de 2021 cuando usó "los controles fronterizos y la presión migratoria para poner en jaque nuestra integridad territorial, provocar el colapso de los servicios de acogida y desestabilizar" la ciudad por una disputa diplomática.

"Yo creo que aquí quien tiene que dar explicaciones de por qué no se quiere señalar a Marruecos como autor por acción o por omisión de la invasión es el Gobierno de España y no yo, y no el conjunto de los españoles, que creo que lo tienen muy claro", ha zanjado.