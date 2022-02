Vox acusa al PP de poner el futuro de CyL en manos de los intereses de Juanma Moreno y Casado

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha acusado este martes al Partido Popular de poner el futuro de Castilla y León en manos de los intereses de Juan Manuel Moreno en Andalucía y de las aspiraciones del líder del partido, Pablo Casado, para llegar al Palacio de la Moncloa.

En una intervención en el Foro Nueva Economía, Espinosa de los Monteros ha acusado a los 'populares' de plantear el escenario del próximo 13 de febrero en Castilla y León, y los pactos postelectorales, en función de sus intereses en otras zonas de España.

"Es una falta de respeto tremenda para Castilla y León poner su futuro en manos de del presidente Moreno y del presidente del PP, cuyo futuro es muy desconocido", ha denunciado el dirigente de Vox ante la posibilidad de que el PP se niegue a pactar con su partido tras las elecciones, contemplando incluso la posibilidad de su entrada en el gobierno regional.

Según ha asegurado, de Vox "no se puede dudar nada" porque siempre ha sido claro en sus pactos y ha demostrado en los últimos cuatro años "una generosidad" que cree que no tiene precedentes. Por eso, considera que el PP es quien debe aclarar su postura, una vez que ve "obvio" que no ganará las elecciones en la proporción que desea.

"Vox es el partido que más va a crecer y Vox no va a apoyar gratuitamente a nadie nunca", ha recordado apuntando que las condiciones dependen de las "circunstancias en cada caso", pero nunca sin firmar acuerdos.

A su juicio, los ciudadanos tienen que saber que "hay esperanza" en Castilla y León para revertir las "políticas suicidas" de PP y PSOE, simplemente poniendo en marcha medidas "de sentido común" como promover la reindustrialización, el apoyo a la ganadería y la agricultura, el comercio o promover la recuperación de la población.

Espinosa de los Monteros ha explicado que Vox nació para "dar voz" a cuestiones que estaban abandonadas y ha señalado directamente la responsabilidad del PP, al que acusa de haberse sumido al "consenso progre" y renunciado a dar "la batalla cultural".

A su juicio esto lo explica claramente la exportavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, en su libro, quien ha lamentado que fuera destituida por "dar la batalla de las ideas en una organización que no está dispuesta a hacerlo".

En cualquier caso, ha asegurado que Vox asume su función "con mucha humildad" y, aunque está seguro de que próximamente formarán parte de gobiernos "en toda España", no olvida a otras formaciones que acabaron desapareciendo, entre las que ha citado a UCD, CDS, Convergencia i Unió, el Partido Andalucista, UPyD o Ciudadanos.