Vox acusa al PSOE de "financiarse ilegalmente" tras abrir la Audiencia Nacional una investigación de los pagos a Ábalos

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha acusado este jueves al PSOE de "financiarse ilegalmente", tras la apertura por parte de la Audiencia Nacional de una investigación sobre los pagos en metálico al exministro José Luis Ábalos.

El Tribunal Supremo instó a la Audiencia Nacional a investigar los pagos al exministro y a su exasesor Koldo García al considerar que pudo haber un presunte blanqueo de capitales a través de las liquidaciones de gastos y que ni el partido ni los investigados ni los trabajadores del PSOE que declararon como testigos han esclarecido ese asunto.

"No hay día sin un nuevo capítulo de corrupción de la organización criminal del PSOE y su capo (Pedro) Sánchez", ha indicado Garriga en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X (antes Twitter). "Se llenan los bolsillos y financian ilegalmente su partido mientras arruinan a las clases medias y trabajadoras de España", ha añadido. "Tienen que pagar, del primero al último", ha zanjado.