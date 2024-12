Vox advierte al PP que "no cuenten" con ellos hasta que no pongan fin a la "aberración" del reparto de menores

MADRID 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Vox, Javier Ortega Smith, ha advertido al PP que "no cuenten" con su formación para llegar a acuerdos hasta que no pongan fin a los pactos con Pedro Sánchez, entre ellos, el reparto de menores migrantes no acompañados, que ha tildado de "auténtica aberración".

Así lo ha expresado este viernes desde el Congreso durante la celebración del Día de la Constitución, ya que a su juicio, desde el PP tienen que "entender" que hay que marcar "distancia infinita" con el Gobierno de Pedro Sánchez y eso pasa por no hacer "ningún pacto ni ninguna connivencia".

Por ello ha abogado, entre otras cosas, por romper aquellos acuerdos para la regularización de migrantes, ya que desde Vox consideran que es una "auténtica aberración" y una "política suicida" que deja que "la inseguridad vague por nuestras calles".

De esta manera ha instado a hacer un "frente común" contra Sánchez y "todas sus políticas" y ha concluido avisando al PP de que hasta que "eso no lo entiendan", que "no cuenten" con Vox "para ningún tipo de pacto ni Gobierno".