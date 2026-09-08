Vox afirma que el Gobierno no va a desclasificar informes sobre Ceuta que le "inculpen": "No esperamos nada"

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa en el Congreso. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, considera "ingenuo" esperar que la desclasificación de los informes previos a la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta esclarezcan aspectos del suceso porque "inculpen" al Gobierno, por lo que su formación "no espera nada" de los documentos que se conocerán este miércoles.

"¿Alguien se va a creer que el Gobierno va a desclasificar unos documentos que ponen en cuestión su propia actuación? En 2026 nadie puede creerse semejante cosa", ha indicado la portavoz parlamentaria en rueda de prensa en la Cámara Baja.

Rodríguez de Millán ha apuntado, además, a que el Ejecutivo "posiblemente haya ordenado a los mandos políticos de la Guardia Civil manipular los informes para omitir cualquier culpa de Marruecos" en lo sucedido.

Cree que la intención del Ejecutivo es "construir una cortina de humo" para "desviar la atención" respecto a la instrucción de la Audiencia Nacional en cuanto a la "responsabilidad penal que ha tenido el Gobierno en la invasión de Ceuta". Así, ha incidido en que su partido "no espera absolutamente nada" de la desclasificación de los documentos, que estarán disponibles este miércoles.

PUENTE TIENE QUE CALLARSE

Por otra parte, ha reaccionado a las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre la, a su juicio, parcialidad de la jueza que instruye la investigación sobre la crisis de Ceuta. "Lo que tiene que hacer es callarse, esas declaraciones son intolerables por parte de un ministro de España", ha asegurado la portavoz.

Rodríguez de Millán ha recomendado a Puente que, "si habla", aclare "por qué no ha asumido ningún tipo de responsabilidad de llevar a sus espaldas los muertos de (el accidente ferroviario) de Adamuz" y "acto seguido dimitir".

En la rueda de prensa, la portavoz ha sido requerida por una lista de periodistas identificados por el Ministerio del Interior por su ideología, según ha publicado 'El Confidencial'.

"(El ministro del Interior, Fernando-Grande) Marlaska es el ministro que ha desmantelado el OCON-Sur, el que se ha servido de las cloacas, el que ataca a los policías y que ataca a los jueces, que ha acercado a los presos etarras a las cárceles vascas de manera que, comparado con todo eso, el informe nos parece lo menos relevante", ha dicho, al tiempo que ha pedido su dimisión y la de todo el Ejecutivo.

Además, ha sido preguntada por otra información de 'Artículo 14' sobre un argumentario elaborado por el Gobierno que retrata a Pedro Sánchez como una víctima de "los poderes fácticos internacionales" por "haber posicionado a España en la Historia". Rodríguez de Millán ha rechazado esta premisa y ha asegurado que "las víctimas" son los ceutíes. "Sánchez es el responsable, aquí hay agresores y agredidos", ha indicado, y ha atribuido el argumentario a un intento de "justificar su campaña para las próximas elecciones".