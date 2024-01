Vox afirma que el PP pide disolver organizaciones que promuevan referéndums porque ahora "le conviene"

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha asegurado este viernes que el PP propone disolver organizaciones que promuevan referéndums porque ahora "le conviene", tras la "infructuosa" reunión mantenida entre 'populares' y Junts para abordar la investidura de Alberto Núñez Feijóo.

Así lo ha hecho en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, después de que el PP haya propuesto disolver organizaciones que impulsen referéndums de autodeterminación o declaren la independencia de una parte del territorio nacional, un planteamiento enmarcado en la enmienda a la totalidad de los 'populares' a la ley de amnistía.

La iniciativa del PP ha causado desconcierto en el seno de Vox porque las Cortes han debatido en varias ocasiones propuestas de los de Santiago Abascal para ilegalizar ya formaciones independentistas, como Junts, pero nunca han contado con el apoyo del resto del arco parlamentario. Además, Vox ha vuelto a incluir esta propuesta en su enmienda a la totalidad a la ley de amnistía.

Rodríguez de Millán ha asegurado que Vox "agradece" la propuesta del PP y que la "comparten", pero ha recordado que nunca han contado con el apoyo de los de Feijóo en iniciativas parecidas. La portavoz lo ha atribuido a que "ahora, como lo están presentado ellos, creen que es algo bueno y antes no porque lo presentaba Vox". Así, ve que el PP, al no respaldarles, "no estaba mirando por el bien de los españoles, estaban mirando por su propia conveniencia".

En este contexto, ha puesto el foco en la reunión entre PP y Junts, con resultado "infructuoso" para los 'populares', en palabras de la portavoz parlamentaria. "Nos preocupa muchísimo que el PP se reúna a escondidas con Junts y luego decida presentar este tipo de iniciativas movidos únicamente por la conveniencia, pero aunque solo sea por eso, nos parece que es una iniciativa buena", ha zanjado.