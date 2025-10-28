Vox arremete contra Guardiola por no afianzar una alternativa al PSOE en Extremadura y "está preparado" para elecciones

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 28 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha arremetido este martes contra la presidenta de Extremadura, María Guardiola, por ser "incapaz" de consolidar una alternativa al PSOE en esa autonomía y ha insistido en que su formación está "preparada" para las elecciones del próximo 21 de diciembre.

En rueda de prensa en el Congreso, Rodríguez de Millán ha acusado a Guardiola de "estar pendiente de contentar al PSOE", después del bloqueo de las negociaciones para los presupuestos autonómicos con Vox. En cualquier caso, ha insistido en que Vox está preparado para las convocatorias electorales "en cualquier momento" porque son "coherentes" con sus principios y su programa. "Si alguien tiene que prepararse, que sean otros", ha dicho.

Por otro lado, la portavoz parlamentaria de Vox ha retado al PP a presentar ya una moción de censura contra el presidente, Pedro Sánchez, y "dejen de marear a los españoles". Pero ha advertido de que el apoyo de Junts a esa hipotética moción "no saldría gratis". Vox mantiene que votaría a favor si se hiciera uso de esa herramienta parlamentaria para convocar elecciones y no se hicieran cesiones al independentismo.

"¿Vamos a pasar de un Gobierno del PSOE en manos de los golpistas a uno del PP en manos de los golpistas también? Es decir, que si el PP llega al Gobierno de la nación, los españoles vamos a seguir siendo extorsionados por las minorías separatistas que quieren romper España con tal de mantenerse en el poder", ha incidido.